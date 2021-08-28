سعر ومواصفات هاتف أوبو رينو 4 برو، على الرغم من اطلاقه في الاسواق العام الماضي، إلا أن هناك عمليات بحث مكثفة يشهدها محرك البحث “جوجل” حول سعرهاتف أوبو رينو 4 برو ومواصفاته، والذي يعد من الهواتف التي تدعم شبكات الجيل الرابع والتي بها الكثير من المزايا الرائعة.

مواصفات هاتف أوبو رينو 4 برو

والآن نقدم لكم مواصفات هاتف أوبو رينو 4 برو، لتتعرفوا على ما يحتوي عليه الجهاز من مزايا تميزه عن غيره من الهواتف:

الهاتف مزود بشاشة سوبر اموليد بدقة 2400*1080 بكسل، بمقاس 6.5 بوصة.

كما أن معالج الهاتف من نوع كوالكوم سناب دراجون 720G بتكنولوجيا 8 نانو متر ومعالج رسومي: ادرينو 618.

به كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، والثانية 8 ميجا بكسل، والثالثة ميجا بكسل 2، والرابعة 2 ميجا بكسل، كما أن به لكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل، لتحصل على صورة عالية الجودة.

الهاتف به ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع رام 8 جيجا بايت.

بطارية الهاتف بقدرة 4000 ملي أمبير.

الهاتف يعمل بنظام الاندرويد.

سعر هاتف أوبو رينو 4 برو

يقدر سعر أوبو رينو 4 برو نسخة 256 جيجا بايت في مصر 6999 جنيهًا، والهاتف متوافر في الاسواق وفي كافة المحلات التجارية، ودائما ما تسعى اوبو لطرح موبايلاتها بها مزايا رائعة لتستقطب الالاف من العملاء إليها، حيث أن ماركة اوبو اصبحت من الماركات التجارية الشهيرة على مستوى العالم العربي وليس جمهورية مصرالعربية فقط.