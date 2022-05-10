سعر ومواصفات موبايل سامسونج Galaxy A03 عملاق الفئة الاقتصادية

محمد علي بسيوني

سامسونج شركة رائدة في مجال الإلكترونيات ومنذ دخول الشركة في الأسواق المحلية أو الدولية فهي تنافس وبقوة مع نظائرها من الشركات الأخرى ولقد استحقت شركة سامسونج كل هذه الثقة والاهتمام بما تقدمه من جودة عالية في خامات التصنيع والتكنولوجيا المتطورة دائما وخدمة ما بعد البيع المتميزة والاهتمام بالعملاء وآراءهم والتوافر الدائم لقطع الغيار ويمكنك معرفة عناوين مركز صيانة “التوكيل” المعتمدة لشركة سامسونج “Samsung” في الإسكندرية.

A03

Samsung Galaxy A03 Colors

المحتويات
مميزات هاتف Galaxy A03.
مواصفات المحمول.
الألوان المتاحة والسعر والضمان.
محتويات العلبة.

مميزات هاتف Galaxy A03.

  • يمكن استخدام الشريحتين وكارت الميموري معا في نفس الوقت.
  • حجم بطارية كبيرة تكفي للاستخدام المتوسط طوال اليوم.
  • شاشة بحجم كبير ذات دقة وألوان عالية.
  • أداء جيد للجهاز من حيث معالج ثماني النواة مقارنة بمنافسيه في نفس الفئة السعرية.
  • كاميرا خلفية الأفضل في أدائها مقارنة بمنافسيه في نفس الفئة السعرية.
  • ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين عالية تسمح لك بتنفيذ العديد من المهام في نفس الوقت بدون أي بطئ أو مشاكل.
  • الهاتف متوفر به مستشعرات التسارع والتقارب.

سعر ومواصفات Samsung Galaxy A13 في مصر والسعودية والكويت

مواصفات غسالة سامسونج تحميل أمامي 8 كيلو WW80TA046AX1

مواصفات المحمول.

نوع الشاشة
PLS TFT
حجم الشاشة 6.5 بوصة
دقة الشاشة 1600× 720
وزن الجهاز 196 جراماً
مواد صنع الجهاز الظهر والإطار من مادة البلاستيك
الشرائح (SIM) من نوع Nano-SIM ويدعم خاصية Dual SIM تركيب عدد 2 شريحة في نفس الوقت
الشبكات يدعم جميع الشبكات حتى 4G

A03

نظام التشغيل Android 11
معالج الجهاز (Processor)
Unisoc T606 (12nm) ثماني النواة
الرامات (RAM) متوفر نسختين للجهاز (3GB) و (4GB)
المساحة الداخلية (Storage) متوفر 3 نسخ للجهاز (32GB) و (64GB) و (128GB)
درج الميموري (Memory Card)  يدعم من نوع Micro SD

A03

الكاميرا الخلفية الأساسية (Wide) 48MP بفتحة 1.8
الكاميرا الخلفية للعمق (Depth) 2MP بفتحة 2.4
الكاميرا الأمامية 5MP بفتحة عدسة 2.2
جودة تسجيل الفيديو للكاميرات الخلفية 1080p

Samsung Galaxy A03 Review

البصمة  متوفر بصمة وجه فقط ولا يدعم بصمة الإصبع
مدخل الشحن Micro USB 2.0
حجم البطارية 5000 ملي أمبير
مدخل سماعة 3.5 متوفر
الوميض (Flash) متوفر
GPS متوفر
NFC غير متوفر
Bluetooth متوفر
المذياع (Radio) غير متوفر

A03

الألوان المتاحة والسعر والضمان.

الألوان الأسود — الأبيض — الأحمر
السعر

2900 جنيه مصري للنسخة الأولى (32GB + 3GB)

3333 جنيه مصري للنسخة الثانية (64GB + 4GB)

3666 جنيه مصري للنسخة الثالثة (128GB + 4GB)
الضمان  عام كامل من تاريخ الشراء +  6 شهور على ملحقات الجهاز

A03

محتويات العلبة.

  • كابل الشحن من نوع Micro USB .
  • رأس شاحن.
  • دبوس فتح درج الخط.
  • شهادة شروط الضمان.
  • كتيب التعليمات والإرشادات.
Avatar of محمد علي بسيوني
محمد علي بسيوني

مبرمج ومدون من الإسكندرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية عام 2015، وأحب هوايتي تصميم البرامج ومتابعة أخبار التكنولوجيا وتصفح الإنترنت والأخبار العربية وكما أعشق السفر والروايات.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.