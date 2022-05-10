سعر ومواصفات موبايل سامسونج Galaxy A03 عملاق الفئة الاقتصادية

سامسونج شركة رائدة في مجال الإلكترونيات ومنذ دخول الشركة في الأسواق المحلية أو الدولية فهي تنافس وبقوة مع نظائرها من الشركات الأخرى ولقد استحقت شركة سامسونج كل هذه الثقة والاهتمام بما تقدمه من جودة عالية في خامات التصنيع والتكنولوجيا المتطورة دائما وخدمة ما بعد البيع المتميزة والاهتمام بالعملاء وآراءهم والتوافر الدائم لقطع الغيار ويمكنك معرفة عناوين مركز صيانة “التوكيل” المعتمدة لشركة سامسونج “Samsung” في الإسكندرية.

مميزات هاتف Galaxy A03.

يمكن استخدام الشريحتين وكارت الميموري معا في نفس الوقت.

حجم بطارية كبيرة تكفي للاستخدام المتوسط طوال اليوم.

شاشة بحجم كبير ذات دقة وألوان عالية.

أداء جيد للجهاز من حيث معالج ثماني النواة مقارنة بمنافسيه في نفس الفئة السعرية.

كاميرا خلفية الأفضل في أدائها مقارنة بمنافسيه في نفس الفئة السعرية.

ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين عالية تسمح لك بتنفيذ العديد من المهام في نفس الوقت بدون أي بطئ أو مشاكل.

الهاتف متوفر به مستشعرات التسارع والتقارب.

مواصفات المحمول.

نوع الشاشة PLS TFT حجم الشاشة 6.5 بوصة دقة الشاشة 1600× 720 وزن الجهاز 196 جراماً مواد صنع الجهاز الظهر والإطار من مادة البلاستيك الشرائح (SIM) من نوع Nano-SIM ويدعم خاصية Dual SIM تركيب عدد 2 شريحة في نفس الوقت الشبكات يدعم جميع الشبكات حتى 4G

نظام التشغيل Android 11 معالج الجهاز (Processor) Unisoc T606 (12nm) ثماني النواة الرامات (RAM) متوفر نسختين للجهاز (3GB) و (4GB) المساحة الداخلية (Storage) متوفر 3 نسخ للجهاز (32GB) و (64GB) و (128GB) درج الميموري (Memory Card) يدعم من نوع Micro SD

الكاميرا الخلفية الأساسية (Wide) 48MP بفتحة 1.8 الكاميرا الخلفية للعمق (Depth) 2MP بفتحة 2.4 الكاميرا الأمامية 5MP بفتحة عدسة 2.2 جودة تسجيل الفيديو للكاميرات الخلفية 1080p

البصمة متوفر بصمة وجه فقط ولا يدعم بصمة الإصبع مدخل الشحن Micro USB 2.0 حجم البطارية 5000 ملي أمبير مدخل سماعة 3.5 متوفر الوميض (Flash) متوفر GPS متوفر NFC غير متوفر Bluetooth متوفر المذياع (Radio) غير متوفر

الألوان المتاحة والسعر والضمان.

الألوان الأسود — الأبيض — الأحمر السعر 2900 جنيه مصري للنسخة الأولى (32GB + 3GB) 3333 جنيه مصري للنسخة الثانية (64GB + 4GB) 3666 جنيه مصري للنسخة الثالثة (128GB + 4GB) الضمان عام كامل من تاريخ الشراء + 6 شهور على ملحقات الجهاز

محتويات العلبة.

