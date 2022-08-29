سعر ومواصفات لاب توب Samsung Galaxy Book Pro 360 بالسعودية 2022

قامت شركة سامسونج بالأعلان رسميا عن سلسلة جديدة من اللاب توب Galax Book 2 Pro والتي تتضمن على اربع أجهزة، وهم جالاكسي بوك 2 برو بشاشة بحجم 13.3 أو 15.6 بوصة، بالإضافة إلى إصدارين مختلفين من Galaxy Book 2 Pro 360، ويوفر الجيل الجديد من سلسلة أجهزة اللابتوب سامسونج جالاكسي بوك 2 برو الكثير من المميزات الحديثة المتطورة، اهمها العمل بالجيل الـ 12 من معالج شركة انتل Core ونظام ويندوز 11، بجانب تدعيمه شبكات الجيل الخامس 5G.

مواصفات لاب توب Samsung Galaxy Book Pro 360

نسخة شاشة بحجم 13.3 بوصة نسخة شاشة بحجم 15.6 بوصة السمك 11.5 ملم. 11.9 ملم. الوزن 1.04 كجم. 1.41 كجم. لوحة المفاتيح مدعمة بالإضاءة الخلفية. مدعمة بالإضاءة الخلفية بالإضافة إلى انها كاملة ومتضمنة على مساحة خاصة للأرقام. المعالج الجيل 12 من نوعية Intel Core i5/i7. الجيل 12 من نوعية Intel Core i5/i7. الصوت سماعتين ستيريو بقوة 4 وات من نوع AKG، ومدعمة Dolby Atmos. سماعتين ستيريو بقوة 5 وات من AKG، بالإضافة إلى دعم Dolby Atmos. البطارية بقدرة 63. 68 وات.

الألوان متاح من الجهاز الالوان الفضي والأسود الجرافيتي والعنابي. المنافذ منفذ Thunderbolt 4 بجانب منفذين USB Type-C، بالإضافة الى منفذ تقليدي للسماعات مع منفذ microSD لبطاقات الذاكرة الخارجية. الكاميرا FHD 1080p بجانب زوج من المايكروفونات. الاتصال دعم Wi-Fi 6E بالإضافة إلى دعمه بلوتوث 5.1.

دعم شبكات الجيل الخامس 5G لا يدعم. الشحن يتضمن الجهاز على شاحن من نوع USB Type-C بقوة 65 وات. القلم الرقمي S-Pen موجود مع الجهاز. السعة التخزينية 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من نوعية NVMe SSD. ذاكرة الوصول العشوائية 8 أو 16 أو 32 جيجابايت من نوعية LPDDR5. معالج الرسوميات Intel Iris X مدمج.

سعر لاب توب Samsung Galaxy Book Pro 360 بالسعودية

وجاء سعر لاب توب Samsung Galaxy Book Pro 360 بالمملكة العربية السعودية ٣٢٦٣ ريال سعودي على متجر أمازون الالكتروني.

صور لاب توب Samsung Galaxy Book Pro 360