سعر ومواصفات لاب توب فيفوبوك 15 إنش ASUS vivoBook 15

الشاشة يصدر جهاز اسوس فيفو بوك 15 من نوع OLED مقاس يصل الى 15.6 إنش بدقة 1920 × 1080 بكسل، ومتضمنة على سلسلة ألوان DCI-P3 وشهادة PANTONE للألوان الدقيقة، كما أنه يحمل شهادة TUV Rheinland التي تضمن لك ان الشاشة ليس بها الوميض وتصدر ضوء أزرق أقل، كما تمتاز الشاشة بسطوع يصل الى 600 شمعة في كل متر مربع.

خامات تصنيع الجهاز جاء الجهاز بسمك يصل إلى 18.6 مم، وبالرغم من أنه مصنوع من مادة الألومنيوم، إلا أنه منخفض الوزن حيث يصل وزن الجهاز الى 1.8 كجم.

المعالج يصدر الجهاز بخيارات مختلفة، حيث جاء بمعالج Intel Core i7-1165 G7 أو Intel Core i5-1135 G7.

ذاكرة التخزين يتضمن الجهاز على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تخزين 8 جيجابايت وذاكرة تخزين SSD بسعة 512 جيجابايت.

نظام التشغيل جاء الجهاز مدعم بنظام التشغيل Windows 10 Home ولكنه يمكن ترقيته إلى Windows 11.