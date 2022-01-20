سعر ومواصفات فيفو في 23 5G الجديد Vivo V23 5G

تعتبر شركة فيفو من الشركات الرائدة في مجال صناعة الإلكترونيات والأجهزة الذكية، وتتميز شركة فيفو بإصدار أجهزة ذكية ذات أداء قوي وتصاميم جميلة مختلفة وكاميرات مميزة، وتعمل الشركة جاهدة على تحديث اصداراتها بين كل فترة وفترة وإنتاج كل ما هو مميز وحصري في عالم الهواتف الذكية، اليوم موضوع حديثنا عن جهاز جديد ومميز من إنتاج شركة فيفو وهو جهاز فيفو V23 5G، سنتعرف معك عزيزي المتابع على أهم مواصفات الجهاز وكذلك مميزاته وأهم محتويات العلبة وفي نهاية المقال سنزودك عزيزي بسعر الهاتف في جمهورية مصر العربية.

مواصفات جهاز Vivo V23

يأتي اللون الأسود من الجهاز بأبعاد 157.20×72.42×7.39 ملم مع وزن 179 جرام .

اللون الذهبي بأبعاد 157.20×72.42×7.55 ملم مع وزن 181 جرام، لون الظهر يتغير بعد تعرضه لأشعه الشمس لدقائق .

الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من الزجاج .

يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

يدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس الـ 5G .

الشاشة تأتي بشكل الثقب حيث تأتي من نوع AMOLED بمساحة 6.44 إنش بجودة ال FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل مع دعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة 20:9 مع وجود طبقة حماية من نوع Schott Xensation Up كما تدعم الشاشة خاصية ال HDR10+ كما تدعم معدل التحديث الأعلى ال90Hz .

يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

لا يدعم الهاتف إمكانية تركيب كارت الميموري .

المعالج فيأتي من نوع Dimensity 920 5G بتكنولوجيا ال6 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 MC4 .

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بعمل الماكرو بالإضافة إلى فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش .

وسائل الحماية والأمان : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي أسفل الشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه.

يدعم الهاتف معظم المستشعرات مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب .

منفذ ال USB يأتي من نوع Type C كما يدعم خاصية ال OTG .

البطارية تأتي بسعة 4200 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 44 واط .

نظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهة فيفو الـ Funtouch 12 .

يتوفر الهاتف باللون الذهبي وباللون الأسود .

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مميزات فيفو في 23 5G

أطلقت فيفو جهازها الجديد بمميزات عدة جذبت العملاء، من مميزات الجهاز ما يلي:

تصميم مميز بخامات محترمة من فيفو.

اللون الذهبي يتغير لونه بعد تعرضه لأشعة الشمس .

كاميرات سيلفي تمنح المستخدمين تجربة فريدة من نوعها .

شاشة اموليد تقدم تجربة جيدة جداً مع دعمها لمعدل التحديث الـ 90Hz.

شحن سريع بقوة 44 واط ليعوض حجم البطارية الصغير .

معالج الهاتف يقدم اداء جيد جدا فهو أقل من سناب دراجون 778G بفارق بسيط .

أحدث نظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهة فيفو الأحدث ال Funtouch 12 من العلبة مباشرة .

محتويات علبة الجهاز

يأتي في العلبة، هاتف Vivo V23 5G، اسكرينة، رأس الشاحن بقوة 44 واط، سماعات الاذن، دبوس معدني، سلك USB من نوع Type C، تحويلة لمنفذ السماعات وجراب ظهر .

سعر الجهاز في مصر

بلغ السعر الرسمي لجهاز فيفو فيفي في 23، في جمهورية مصر العربية 8990 جنيه مصري وذلك للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام، الى هنا نأتي معك عزيزي الزائر الى نهاية مقالنا هذا، والذي وضعنا لك فيه أهم مواصفات ومميزات جهاز فيفو الجديد، سعدنا بصحبتك ونتمنى لك متابعة ممتعة.