سعر ومواصفات شبح الأندرويد Asus Zenfone 9 منافس هواتف آيفون وهواتف سامسونج

قبل نحو شهر تقريباً قامت الشركة التايوانية أسوس، تلك الشركة الرائدة والمتخصصة في صناعة اللابتوب وأجهزة الكمبيوتر، بإطلاق هاتف جديد أطلقت عليه إسم Asus Zenfone 9، والذي يعد من أبرز هواتف الأندرويد المنافسة لهواتف كبرى الشركات الأخرى، بل إن هذا الهاتف ينافس هواتف الآيفون، نظراً لإمكانياته الرائدة.

مواصفات هاتف Asus Zenfone 9

ومن أبرز ما يميز هاتف Asus Zenfone 9 هو سعره مقارنةً بمواصفاته الرائدة، وانطلق الهاتف بظام التشغيل أندرويد 12، وسيعمل في وقت لاحق بالنظام الجديد أندرويد 13، حيث تم إصدار النسخة التجريبية لنظام التشغيل الحديث بالهاتف، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الإعدادات ثم النظام ثم النقر فوق علامة الترس، ثم اختيار “التسجيل ببرنامج النسخة التجريبية، ثم الموافقة.

وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف Asus Zenfone 9 والذي انطلق في الهند كبداية، وجاءت مواصفات الهاتف كالتالي.

نوع الشاشة AMOLED مقاس الشاشة 5.9 بوصة معدل التحديث 120 هرتز الدقة FULL HD Plus تدعم تقنية HDR+ طبقة حماية الشاشة Corning Gorilla Glass نوع المعالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC نظام التشغيل أندرويد 12 الرام يبدأ من 8 جيجا بايت الذاكرة الداخلية تبدأ من 128 جيجا بايت

مواصفات أخرى لهاتف Asus Zenfone 9

دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل.

فتحة العدسة F/1.9 بوصة.

الكاميرا الثانية بزاوية عريضة بدقة 12 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية 12 ميجا بيكسل.

البطارية 4300 مللي أمبير.

تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات.

الهاتف مقاوم للماء والغبار.

سعر الهاتف

بلغ سعر هاتف Asus Zenfone 9 في الهند كأول دولة تم طرح الهاتف بها نحو 64 ألف و800 روبية، ويعادل هذا السعر نحو 15 ألف و500 جنيه بالعملة المصرية.