سعر ومواصفات شاومي 12 برو Xiaomi 12 Pro ويأتي بمعالج جديد

أعلنت شركة شاومي خلال المواقع الإخبارية منذ أيام عن أطلاق سلسلة جديدة من هواتفها الذكية ،والتي تضم كل من Xiaomi 12 Pro وXiaomi 12X وXiaomi12 ، ذات المواصفات المميزة والتي تأهلها لمنافسة غيرها من الهواتف الجديدة ،ومع ذلك لم تكشف رسميا عن تفاصيل هذه المميزات ،لكن اليوم ضمن تسريبات لبعض المواقع تم الكشف عن هاتف Xiaomi 12 Pro ومواصفاته ، المزود بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 1، وهو أول هاتف ذكي يستخدم مستشعر الكاميرا IMX 707 من سوني بدقة 50 ميجا بكسل.

مواصفات هاتف شاومي 12 برو

لا شك بأن كل جديد يفتح الستار أمام محبينه بمميزات جديدة، كانت أحد متطلباتهم، والبحث المستمر عنها، فكانت مواصفات هاتف شاومي 12 برو كالتالي:

يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو ويدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني و الجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس.

الهاتف يحتوي علي طبقه حماية من نوع زجاج كورنينج الغوريلا Corning Gorilla Glass .

. يتميز بإبعاد الطول 163.6 × 74.6 العرض 8.2 السمك و الوزن 205 جرام.

شاشة هاتف مي 12 برو على شكل ثقب وتأتي من نوع LTPO AMOLED مقاس 6.73 بوصة بجودة + FHD وتصل الدقه في الموبايل الي 1440 × 3200 بكسل في صور الهاتف وبجودة 521 بكسل في البوصة.

يأتي بطبقة حماية من الخدش والكسر ، وهي طبقه من زجاج Corning Gorilla Glass Victus ،وهيكل من الألومنيوم.

يأتي بذاكرة تخزين 128 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين عشوائي 8 جيجا بايت، مثل هاتف vivo Y75 5G .

. يحتوي تليفون شاومي mi 12 Pro كاميرة أمامية ثنائية بدقة،ثلاثة كاميرات خلفية بدقة 50 ميجا بكسل، من بينهما كاميرا بزاوية فائقة الاتساع UltraWide وأخرى مقربة Telephoto.

يأتي 12 برو بشاشة Amoled قياسها 6.73 بوصة بدقة 2K بتردد 120 هرتز قابل للتغير تلقائيا قابل للتغير تلقائيا وفقا للمحتوى على الشاشة، مع دعم كل من تقنية HDR10+ وتقنية Dolby Vision والتدرج اللوني الواسع DCI-P3 بعمق 10 بت، ويمكنك الإطلاع على مواصفات Realme 9 Pro Plus.

أسعار هاتف شاومي مي 12 Pro

تتوفر هواتف شاومي 12 برو الجديدة في الصين حتى الآن، في سبيل وصولها عالميا إلى باقي دول العالم ، ومع ذلك تبدأ أسعارها من بداية يناير/كانون الثاني 2022، 738 دولارا أمريكيا لنسخة 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت سعة تخزين، و 848 دولارا أمريكيا لنسخة 12 جيجابايت رام و256 جيجابايت سعة تخزين.