سعر ومواصفات شاومي 12 برو ماكس xiaomi 12 pro max

منى إسماعيل

يرغب محبي الهواتف الذكية في معرفة أخر التطورات التكنولوجية المتعلقة بالأجهزة الخلوية من حيث التحديث والمواصفات والأسعار و الرامات والكاميرات والشاشة والعديد من المميزات الجديدة التي تضاف لكل هاتف على حدى وسط متابعات كبيرة من محبي الهواتف حيث تتسابق الشركات التقنية لتقدم أفضل ما لديها لتستحوذ على إعجاب الجماهير حيث قدمت الشركة الصينية انطلاق هاتف شاومي برو ماكس الجديد Xiaomi 12 ضمن مواصفات قوية، ويأتي ذلك ضمن سلسلة هواتف شاومي حيث يتمتع بمزايا فيها احدث معالجات كوالكوم ودعم الشحن السريع حتى 120 واط والشحن اللاسلكي 50 واط وغيرها من المزايا بالإضافة إلى الشكل الأنيق.

سعر ومواصفات شاومي 12 برو ماكس xiaomi 12 pro max
المحتويات
مواصفاتXiaomi 12 بر ماكس
علبة محتوى الهاتف
سعر هاتف شاومي برو ماكس 12

مواصفاتXiaomi 12 بر ماكس

  • الشاشة
    • يتمتع الهاتف بشاشة Amold بقياس 6.28 بوصة منحنية الجانبين وبدقة FHD+، وتتميز بمعدل 120 هرتز وحساسية لمس 480 هرتز بجانب دعمها لتقنية Dolby vision وAod و+HDR10 مع سطوع إضاءة يصل 1100 ويأتي بطبقة محمية Gorilla Glass victus وتدعم تقنية البصمة أسفل الشاشة.
  • الكاميرا
    • يضيف الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميحابكسل وأخرى بدقة 13ميجابكسل و مايكرو بدقة 5 ميحابكسل، وعلى الجهة المعاكسة كاميرا بدقة 32 ميحابكسل.
  • البطارية
    • يتمتع الهاتف شاومي برو ماكس بالعديد من المزايا حيث تصل سعة البطارية إلى 4500 مالي أمبير/ساعة ودعم شحن سريع 67 واط وشحن لاسلكي      50 واط وعكسي 10 واط.
  • المعالج
    • ويتمتع الهاتف بمعالج جديد لإدارة الشحن مع دعم تقنية الجيل الخامس G5، كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال وGps مزدوج وبلوتوث 5.2 وتقنية اتصال WiFi6E، ويدعم مكبرات صوت لتضخيم الصوت.
  • ساعة جديدة في شاومي
    • يوفر الهاتف قياس نبضات القلب عبر مستشعر البصمة ومعالج خاص بالصور مع اندرويد 12 وواجهة مستخدم MIUI 13.

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شاومي “Xiaomi” تكشف عن وصول هاتف Xiaomi 12 Pro إلى السوق الهندي وتعرض المواصفات والأسعار

سعر ومواصفات شاومي 12 برو ماكس xiaomi 12 pro max
سعر ومواصفات شاومي 12 برو ماكس xiaomi 12 pro max
سعر ومواصفات شاومي 12 برو ماكس xiaomi 12 pro max
سعر ومواصفات شاومي 12 برو ماكس xiaomi 12 pro max

علبة محتوى الهاتف

أعلنت الشركة الصينية العلامة التجارية الرائدة للأجهزة الذكية عن منتصف العام الحالي سيتواجد بالأسواق وتتميز علية الهاتف مزودة بالسماعات والشاحن، وبالإضافة إلى غطاء حماية خاصة في الهاتف.

سعر ومواصفات شاومي 12 برو ماكس xiaomi 12 pro max
سعر ومواصفات شاومي 12 برو ماكس xiaomi 12 pro max
سعر ومواصفات شاومي 12 برو ماكس xiaomi 12 pro max
سعر ومواصفات شاومي 12 برو ماكس xiaomi 12 pro max

سعر هاتف شاومي برو ماكس 12

يبدأ سعر الهاتف بـ 738 دولار لنسخة 8 جيجابيت رام و128 جيجابايت، وبسعر 848 دولار لنسخة 12 جيجابايت رام و256 جيجابايت وسوف يتوفر الهاتف قريباٌ في الأسواق العربية بمجرد الإعلان عنه بشكل رسمي وهذه هي أخر تحديثات وتسريبات الهاتف القادم.

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منى إسماعيل

أعمل في إدارة الأعمال، وكاتبة محتوي عربي، وأعشق هواية القراءة والإطلاع.


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