سعر ومواصفات شاومي مي Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 المواصفات

الشاشة شاشة سوبر FHD+ مع 390 بيكسل في الانش الواحد مع الابعاد 19:5:9 مع HDR10+ ويوجد وضع الدارك مود مع انحناء طفيف من الجوانب مع تردد 120 هيرتز مع 800 شمعة اضاءة في الشاشة

المعالج Qualcomm Snapdragon 888 بتكنولوجيا 5 نانو متر بلس

الرام/ التخزين 8/ 12/ 16 جيجا بايت

ذاكرة تخزين داخلية 256/512 جيجا بايت من نوع UFS 3.1

الكاميرا – الأمامية كاميرا واحدة بدقة 20 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.3 . – الخلفية ياتي مع 4 كاميرات : كاميرا اساسية 64 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9 مع سينسور ممتاز.-

كاميرا تليفوتو بيرسكوب بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 4.1 مع 3 مرات اوبتيكال زوم-

كاميرا تليفوتو 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.0 مع 3 مرة اوبتيكال زوم.

كاميرا عريضة بدقة 20 ميجا مع فتحة عدسة 2.2

البطارية 4600 مللي أمبير في الساعة.