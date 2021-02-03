سعر ومواصفات شاومي مي Xiaomi Mi 11
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين موقع “نجوم مصرية” في هاته التدوينة إن شاء الله سوف نقدم لكم شرح مفصل عن هاتف Xiaomi Mi 11 التي أعلنت عند الشركة العملاقة للهواتف النقالة شاومي ويعتبر Xiaomi Mi 11 أحدث موديل من سلسلة الـ مي ١١ المعلن عنه في المؤتمر الأخير ويعتبر النسخة المتطورة من الـ Xiaomi Mi10 .
سعر ومواصفات Xiaomi Mi 11
|Xiaomi Mi 11
|المواصفات
|الشاشة
|شاشة سوبر FHD+ مع 390 بيكسل في الانش الواحد مع الابعاد 19:5:9 مع HDR10+ ويوجد وضع الدارك مود مع انحناء طفيف من الجوانب مع تردد 120 هيرتز مع 800 شمعة اضاءة في الشاشة
|المعالج
|Qualcomm Snapdragon 888 بتكنولوجيا 5 نانو متر بلس
|الرام/ التخزين
|8/ 12/ 16 جيجا بايت
ذاكرة تخزين داخلية 256/512 جيجا بايت من نوع UFS 3.1
|الكاميرا
|– الأمامية كاميرا واحدة بدقة 20 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.3 .
– الخلفية ياتي مع 4 كاميرات :
|البطارية
|4600 مللي أمبير في الساعة.
|خصائص إضافية
|نظام التشغيل: أندرويد 11.
مستشعر البصمة : مدمجة في الشاشة
جودة التصنيع : البلاستيك
بصمة الوجه FACE UNLOCK : يدعم
يقاوم الماء والغبار : لا
wifi : واي فاي 6
|سعر هاتف Xiaomi Mi 11 في مصر
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“لم يعلن بعد”.
|سعر هاتف Xiaomi Mi 11 في السعودية
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“غير متوفر بعد”.
|متوسط سعر هاتف Xiaomi Mi 11 عالميا
|850 دولار