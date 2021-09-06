سعر ومواصفات سامسونج a10

تتميز شركة سامسونج بانها تعمل دائمًا على تقديم كل ما هو جديد، وذلك في جميع المجالات، والتي منها مجال أجهزة الهاتف المحمول، حيث تقدم الشركة العملاقة إصدارها المتميز من هاتف سامسونج a10، والذي قامت الشركة من خلاله بإدخال عدد من المزايا، والتي منها تضمنه على أقوي المعالجات كوالكوم، وكذلك الرام التي تتمتع بسعة عالية، أيضًا تم إضافة في الشاشة كاميرا أمامية، وذلك إلى جانب عدد 4 كاميرات خلفية، بالإضافة لتمتع الهاتف بوجود بطارية كبيرة، كما أن الهاتف يدعم شبكات الجوال 5G.

سامسونج a10

يتمتع هاتف سامسونج a10 بعدد من المواصفات التي تجعله الأفضل، كما تميزه عن غيره من الهواتف الأخرى، حيث يتمتع بالمواصفات التالية :

وزن الهاتف : أما وزن الهاتف، فإنه يبلغ 168 جرام.

نظام التشغيل : الهاتف يعمل بنظام تشغيل اندرويد Pie 9.0.

الأبعاد الخاصة بالهاتف هي كالتالي: 156.9*75.8*7.8 ملم.

التصميم : أيضًا الهاتف تم تصميمه من البلاستيك، مع واجهة مستخدم One UI.

ألوان الهاتف: الهاتف متوفر بالألوان الأسود، والأحمر، وكذلك الأخضر والأزرق.

الشاشة : كذلك فإن شاشة الهاتف IPS LCD بقياس 6.2 بوصة ودقة HD+ بجودة 720*1520 بيكسل مع كثافة بيكسلات 271 بيكسل لكل بوصة.

المعالج : معالج الهاتف هو Mediatek MT6762 Helio P22 مع معالج رسوميات PowerVR GE8320.

الذاكرة : كذلك فإن الهاتف متوفر به ذاكرة داخلية تصل سعتها 32 جيجا بايت كذلك يتوفر رام ذاكرة عشوائية تصل سعتها مع 2 جيجا بايت.

بطارية الهاتف : الهاتف يتمتع ببطارية سعة 4000 مللي أمبير، ولكنها لا توفر إمكانية الشحن السريع.

الشبكات: يتمتع الهاتف بإمكانية التشغيل من خلال شبكات 3G، 4G، وذلك من خلال شريحتي اتصال.

سعر سامسونج A10

كذلك فإن هاتف سامسونج a10 يحتوي على عدد من المميزات، يمكن أن تتوفر فيه، كما أنها تشمل الآتي :