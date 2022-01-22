سعر ومواصفات ساعة M36 plus max

أصبحت الساعات الرخيصة التي تشبه ساعات ابل واتش تنتشر بكثرة، و تعرف إقبالاً نظراً لسعرها الرخيص و مواصفاتها الجيدة . و من بين هذه الساعات : ساعة M36 plus max . فدعونا نتعرف على هذه الساعة الذكية.

مواصفات ساعة M36 plus max

تمتلك ساعة M36 PLUS MAX شاشة IPS تعمل باللمس ، حجم 1.82 بوصة و دقة 360×385 بكسل ، محاطة بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ.

يمتد فوق شاشة ساعة m36 plus max طبقة زجاج 2.5D الذي يحميها من الخدوش و الغبار.

الحزام مصنوع من البوليكربونات و متوفر في اللون الأسود ، الأزرق ، الأحمر ، الرمادي و الوردي على الجانب الأيمن للساعة يوجد زرين الأول على شكل مستطيل يمكنك من تشغيل/ إيقاف الساعة.

قادرة على مراقبة أحوالك الصحية و تحسين لياقتك البدنية ، من خلال توفرها على مستشعرات تمكنك من معرفة معدل نبضات القلب على مدار 7×24 ساعة.

تقيس عدد السعرات الحرارية المحروقة في الجسم و المسافات المقطوعة في اليوم بالإضافة إلى تذكيرك بالحركة في حال جلست كثيراً.

تتوفر ساعة M36 زائد ماكس على بطارية بسعة 280mAh بعمر يمتد حتى 3 أيام من الإشتغال المتواصل.

في الجانب التواصلي، يمكنك ربط الساعة بهاتفك الذكي عبر البلوتوث و إجراء مكالمات البلوتوث بفضل توفر الساعة على الspaeker و الميكروفون.

سعر ساعة M36 plus max

ستكلفك هذه الساعة حوالي 28 دولار