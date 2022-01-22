سعر ومواصفات ساعة Apple Watch Series 7 بجميع إصداراتها

نستعرض اليوم الساعة الأشهر عالمياً و الأكثر تقدماٌ وابتكاراً من شركة Apple كما استعرضنا احدث إصداراتها من الهواتف المحمولة في مقال سابق، نتحدث عن مواصفات ساعة Apple Watch Series 7 بجميع إصداراتها التي انتجتها شركة أبل الأمريكية وتم طرحها في الأسواق أواخر عام 2021 ولاقت رواجا بين المستخدمين لهذا النوع من الساعات.

طرحت شركة Apple ثلاث إصدارات من هذه الساعة، تختلف في الخامات المعدنية للجسم وزجاج الشاشة المقوي من الخارج (طبقة الحماية) كما سنتعرف إليهم بالتفصيل:-

الشبكة تستقبل حتى شبكة الجيل الرابع حسب مزود الاتصالات نوع الشريحة شريحة إلكترونية e SIM لجميع الإصدارات

الأبعاد 45 × 38 × 10.7 مللي متر الوزن بالنسبة للإصدار Apple Watch Series 7 (42.3 جرام للساعة مقاس 41 مللي متر، أو 51.5 جرام للساعة مقاس 45 مللي متر) وبالنسبة للإصدار Apple Watch Edition Series 7 (37 جرام للساعة مقاس 41 مللي متر، أو 45.1 جرام للساعة مقاس 45 مللي متر) وبالنسبة للإصدار Apple Watch Series 7 Aluminum (32 جرام للساعة مقاس 41 مللي متر، أو 38.8 جرام للساعة مقياس 45 مللي متر)

مقاومة الماء جميع الإصدارات مقاومة للماء بقوة IP6X (حتى عمق 50 متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة تحت الماء الصافي) نظام التشغيل watchOS 8.0 الخاص بساعات أبل فقط

الشاشة مقاس 1.9 بوصة لجميع الإصدارات من نوع Retina L TPO OLED بجودة(484 × 396) بكسل، 326 بكسل في البوصة، مع وجود خاصية Always-on display في كل الإصدارات أول مرة في ساعات Apple حماية الشاشة زجاج من نوع Ion-X المقوى والمقاوم للخدش والضغط بالنسبة للإصدار Apple Watch Series 7 Aluminum أما لللإصدارين Apple Watch Edition Series 7، Apple Watch Series 7 فالزجاج المقوى من نوع Sapphire crystal glass المغطى بطبقة من الكريستال

خامات الواجهة واجهة من الزجاج المقوى والمقاوم، خلفية من السيراميك و الياقوت خامات جسم الساعة بالنسبة للإصدار Apple Watch Series 7 الإطار من معدن الأستانلس ستيل وبالنسبة للإصدار Apple Watch Edition Series 7 الإطار من معدن التيتانيوم المقوى وبالنسبة للإصدار Apple Watch Series 7 Aluminum الإطار من معدن الألومنيوم المقوى

المعالج نوع المعالج Apple S7 بالنسبة لجميع الإصدارات ثنائي النواة الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت

البطارية 309 مللي أمبير الشحن شحن لاسلكي فقط