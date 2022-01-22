سعر ومواصفات ساعة Apple Watch Series 7 بجميع إصداراتها

أحمد أشرف

نستعرض اليوم الساعة الأشهر عالمياً و الأكثر تقدماٌ وابتكاراً من شركة Apple كما استعرضنا احدث إصداراتها من الهواتف المحمولة في مقال سابق، نتحدث عن مواصفات ساعة Apple Watch Series 7 بجميع إصداراتها التي انتجتها شركة أبل الأمريكية وتم طرحها في الأسواق أواخر عام 2021 ولاقت رواجا بين المستخدمين لهذا النوع من الساعات.

سعر ومواصفات ساعة Apple Watch Series 7 بجميع إصداراتها 1 22/1/2022 - 5:34 م

Apple Watch Series 7

طرحت شركة Apple ثلاث إصدارات من هذه الساعة، تختلف في الخامات المعدنية للجسم وزجاج الشاشة المقوي من الخارج (طبقة الحماية) كما سنتعرف إليهم بالتفصيل:-

Apple Watch Series 7

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Apple Watch Series 7

الأبعاد 45 × 38 × 10.7 مللي متر
الوزن بالنسبة للإصدار Apple Watch Series 7

(42.3 جرام للساعة مقاس 41 مللي متر، أو 51.5 جرام للساعة مقاس 45 مللي متر)

وبالنسبة للإصدار Apple Watch Edition Series 7

(37 جرام للساعة مقاس 41 مللي متر، أو 45.1 جرام للساعة مقاس 45 مللي متر)

وبالنسبة للإصدار Apple Watch Series 7 Aluminum

(32 جرام للساعة مقاس 41 مللي متر، أو 38.8 جرام للساعة مقياس 45 مللي متر)

Apple Watch Series 7

مقاومة الماء جميع الإصدارات مقاومة للماء بقوة IP6X (حتى عمق 50 متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة تحت الماء الصافي)
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Apple Watch Series 7

الشاشة مقاس 1.9 بوصة لجميع الإصدارات من نوع Retina L TPO OLED بجودة(484 × 396) بكسل، 326 بكسل في البوصة، مع وجود خاصية Always-on display في كل الإصدارات أول مرة في ساعات Apple
حماية الشاشة زجاج من نوع Ion-X المقوى والمقاوم للخدش والضغط بالنسبة للإصدار Apple Watch Series 7 Aluminum

أما لللإصدارين Apple Watch Edition Series 7، Apple Watch Series 7 فالزجاج المقوى من نوع Sapphire crystal glass المغطى بطبقة من الكريستال

Apple Watch Series 7

خامات الواجهة واجهة من الزجاج المقوى والمقاوم، خلفية من السيراميك و الياقوت
خامات جسم الساعة بالنسبة للإصدار Apple Watch Series 7 الإطار من معدن الأستانلس ستيل

وبالنسبة للإصدار Apple Watch Edition Series 7 الإطار من معدن التيتانيوم المقوى

وبالنسبة للإصدار Apple Watch Series 7 Aluminum الإطار من معدن الألومنيوم المقوى

Apple Watch Series 7

المعالج نوع المعالج Apple S7 بالنسبة لجميع الإصدارات ثنائي النواة
الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت

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البطارية 309 مللي أمبير
الشحن شحن لاسلكي فقط

Apple Watch Series 7

الألوان النسبة للإصدار Apple Watch Series 7

يتوفر بثلاث ألوان (الجرافيت والذهب والفضة)

وبالنسبة للإصدار Apple Watch Edition Series 7

يتوفر بلونين فقط (أسود فلكي، تيتانيوم)

وبالنسبة للإصدار Apple Watch Series 7 Aluminum

يتوفر بخمس ألوان (ستارلايت، منتصف الليل، أزرق، أخضر، أحمر)
بِطاقة ذاكرة خارجي جميع الإصدارات لا تدعم بِطاقة ذاكرة منفصل

Apple Watch Series 7

أحمد أشرف

كاتب ومدون ومحرر ويوتيوبر وباحث فى شتى مجالات الحياة.


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