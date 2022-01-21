سعر ومواصفات ساعة هواوي huawei watch pro 3 الذكية 2022
يبحث الكثير من الأشخاص عن كل ما هو جديد في عالم الساعات الحديثة والجديدة، ليزيد الفرد من أناقته وشياكته التي تميزه عن غيره من باقي الأشخاص، وتعد ساعة هواوي ووتش من أحداث الساعات التي توجد في الأسواق الآن، حيث كانت في السابق تعمل نظام wear الذي يوجد في جوجل، ومن المعروف أنها كانت تعمل سابقاً على نظام قبل تطويره الذي كان يسمى Liteos وكان النظام تم استخدامه من قبل في الساعات التي تم إصدارها خلال السنوات السابقة.
ساعة هواوي huawei watch pro3
سعر ومواصفات ساعة هواوي ووتش برو 3، يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر ساعة هواوي ووتش والمواصفات التي تمتلكها ويمكن معرفتها من خلال الآتي:
سعر ساعة هواوي ووتش
أصدرت الشركة الصينية ساعة هواوي ووتش بسعر يبدأ من 349 جنيه استرليني في المملكة المتحدة، أي يصل سعرها بالمصري أكثر من 6 آلاف جنيه مصري.
مواصفات ساعة هواوي
تتمثل مواصفات ساعة هواوي ووتش في الآتي:
- تمتلك شاشة زجاجية بجودة عالية مقاومة للصدأ.
- تختوي على زرار ثلاثي الأبعاد مثل الموجود في ساعة أبل.
- الساعة ضد المياه.
- تستطيع من خلالها إجراء مكالمات هاتفية وفيديو.
- استخدام كافة التطبيقات من خلالها مثل هاتف المحمول.
- الاستمتاع إلى كافة الموسيقى التي توجد على هاتف المحمول.
- استقبال كافة المكالمات على نفس الرقم الخاص بك
- توفر بالساعة خدمة تستطيع من خلالها قياس درجة الحرارة.