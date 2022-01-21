سعر ومواصفات ساعة هواوي huawei watch pro 3 الذكية 2022

سحر محمد

يبحث الكثير من الأشخاص عن كل ما هو جديد في عالم الساعات الحديثة والجديدة، ليزيد الفرد من أناقته وشياكته التي تميزه عن غيره من باقي الأشخاص، وتعد ساعة هواوي ووتش من أحداث الساعات التي توجد في الأسواق الآن، حيث كانت في السابق تعمل نظام wear الذي يوجد في جوجل، ومن المعروف أنها كانت تعمل سابقاً على نظام قبل تطويره الذي كان يسمى Liteos وكان النظام تم استخدامه من قبل في الساعات التي تم إصدارها خلال السنوات السابقة.

 ساعة هواوي huawei watch pro3

 ساعة هواوي huawei watch pro3

سعر ومواصفات ساعة هواوي ووتش برو 3، يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر ساعة هواوي ووتش والمواصفات التي تمتلكها ويمكن معرفتها من خلال الآتي:

سعر ومواصفات ساعة هواوي huawei watch pro 3 الذكية 2022 1 21/1/2022 - 8:22 م

مقالات ذات صلة:

ساعة رائعة.. تعرف على مواصفات ساعة هواوي HUAWEI WATCH 3 Pro

سعر ومواصفات ساعة هواوي huawei watch pro 3 الذكية 2022 2 21/1/2022 - 8:22 م

سعر ساعة هواوي ووتش

أصدرت الشركة الصينية ساعة هواوي ووتش بسعر يبدأ من 349 جنيه استرليني في المملكة المتحدة، أي يصل سعرها بالمصري أكثر من 6 آلاف جنيه مصري.

سعر ومواصفات ساعة هواوي huawei watch pro 3 الذكية 2022 3 21/1/2022 - 8:22 م سعر ومواصفات ساعة هواوي huawei watch pro 3 الذكية 2022 4 21/1/2022 - 8:22 م

مواصفات ساعة هواوي

تتمثل مواصفات ساعة هواوي ووتش في الآتي:

  • تمتلك شاشة زجاجية بجودة عالية مقاومة للصدأ.
  • تختوي على زرار ثلاثي الأبعاد مثل الموجود في ساعة أبل.
  • الساعة ضد المياه.
  • تستطيع من خلالها إجراء مكالمات هاتفية وفيديو.
  • استخدام كافة التطبيقات من خلالها مثل هاتف المحمول.
  • الاستمتاع إلى كافة الموسيقى التي توجد على هاتف المحمول.
  • استقبال كافة المكالمات على نفس الرقم الخاص بك
  • توفر بالساعة خدمة تستطيع من خلالها قياس درجة الحرارة.
Avatar of سحر محمد
سحر محمد

تخرجت من كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، أحب الكتابة وأعمل كمحررة في عدة مواقع مصرية منذ عدة سنوات منها موقع نجوم مصرية.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.