سعر ومواصفات ساعة هواوي huawei watch pro 3 الذكية 2022

يبحث الكثير من الأشخاص عن كل ما هو جديد في عالم الساعات الحديثة والجديدة، ليزيد الفرد من أناقته وشياكته التي تميزه عن غيره من باقي الأشخاص، وتعد ساعة هواوي ووتش من أحداث الساعات التي توجد في الأسواق الآن، حيث كانت في السابق تعمل نظام wear الذي يوجد في جوجل، ومن المعروف أنها كانت تعمل سابقاً على نظام قبل تطويره الذي كان يسمى Liteos وكان النظام تم استخدامه من قبل في الساعات التي تم إصدارها خلال السنوات السابقة.

ساعة هواوي huawei watch pro3

سعر ومواصفات ساعة هواوي ووتش برو 3، يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر ساعة هواوي ووتش والمواصفات التي تمتلكها ويمكن معرفتها من خلال الآتي:

مقالات ذات صلة: • ساعة رائعة.. تعرف على مواصفات ساعة هواوي HUAWEI WATCH 3 Pro

سعر ساعة هواوي ووتش

أصدرت الشركة الصينية ساعة هواوي ووتش بسعر يبدأ من 349 جنيه استرليني في المملكة المتحدة، أي يصل سعرها بالمصري أكثر من 6 آلاف جنيه مصري.

مواصفات ساعة هواوي

تتمثل مواصفات ساعة هواوي ووتش في الآتي: