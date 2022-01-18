سعر ومواصفات ساعة كاسيو GSW-H1000 الذكية 

أعلنت شركة كاسيو Casio اليابانية رسمياً عن أول ساعة ذكية تعمل بنظام Wear من جوجل من سلسلة G-Shock الشهيرة التي تستهدف الرياضيين، وتتوفر ساعة Casio GSW-H1000 بمجموعة متنوعة من الألوان تشمل الأحمر والأزرق والأسود، مع دعم مقاومة الصدمات ومقاومة الماء حتى عمق 200 متر، وهو ما يجعلها مناسبة للارتداء في أثناء السباحة، وتقول كاسيو أن ساعتها الذكية الجديدة GSW-H1000 تركز على اللياقة البدنية ومصممة للارتداء في أثناء ممارسة الرياضة، بما في ذلك ركوب الأمواج والتزلج على الجليد.

مواصفات ساعة كاسيوGSW-H1000

صممت ساعة كاسيو الجديدة الذكية Casio GSW H1000 لمقاومة الصدمات ومقاومة للماء حتى عمق 200 متر.

تحتوى ساعة Casio GSW H1000 على عدة مستشعرات منها مستشعر قياس ضربات القلب، مستشعر البوصلة، مستشعر ضغط الهواء والارتفاع.

كما يوجد بالساعة مقاييس التسارع والجيرومتر وأنظمة تحديد المواقع العالمية GPS.

الشاشة الخاصة بتلك الساعة مزدوجة وأحادية اللون إلى جانب شاشة من نوع lcd وتلك الشاشة المزدوجة مفيدة لاختيار الإعداد الجيد مع الحفاظ على الرؤية فى كل الأوقات.

صممت ساعة Casio GSW H1000 بهيكل من التيتانيوم الصلب الذى يحمى الساعة من التأكل، وصمم زر تشغيل الساعة من الألومنيوم وتم طلائه على شكل خلية نحل لحمايته.

ساعة كاسيو ستكون متاحة مع ثلاثة أشكال مختلفة Casio GSW H1000 1، Casio GSW H1000 1A، Casio GSW H1000 1A4.

صممت بثلاثة ألوان الأسود والأزرق والأحمر.

تدعم خواص البلوتوث والمواقع والواى فاى.

سعر ساعة Casio GSW H1000

• وصل سعر ساعة كاسيو الجديدة Casio GSW H1000 إلى 300 دولار أميركى.