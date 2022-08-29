سعر ومواصفات ريلمي Realme 9i 5G

أوضح الموقع الشهير “جيز مو شينا” التقني عن الهاتف المميز الجديد وهو ريلمي Realme 9i 5G، الذي يتميز بتصميم راقي ومختلف، ويحتوي على شاشة كبيرة من نوع LCD بحجم 6.6 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، الشاشة تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، الشاشة تتميز بوجود شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة وهي مخصص للكاميرا الأمامية، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم المزيد من التفاصيل عن هاتف ريلمي Realme 9i 5G.

مميزات هاتف ريلمي Realme 9i 5G

المعالج يحتوي على معالج ميدياتك Dimensity 810 ثماني النواة.

المعالج الرسومي Mali-G57 MC2. الشاشة مقاس 6.6 بوصة، بدقة 1080 × 2400 بكسل. أبعاد الهاتف 4×75.7×8.4. وزن الهاتف 187 جرام. الكاميرات الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا.

كاميرا بدقة 2 ميجا.

كاميرا بورتريه بدقة 2 ميجا.

الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا.

البطارية البطارية 5000 مللي أمبير. نظام التشغيل أندرويد 12. ألوان الهاتف فضي و اسود. مساحة التخزين يتميز الهاتف بإمكانية زيادة حجم ذاكرة الوصول العشوائي لتصل حتى 3 جيجابايت واكثر.

يحتوي علي ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري الهاتف يوضع في مكان مخصص. يدعم الهاتف كلا من: يحتوي الهاتف على العديد من الميزات الفريدة من نوعها وهي مثل : الهاتف مصمم بطريقة مختلفة و مميزة.

بطارية الهاتف يمكن أن تكفي اليوم بأكمله فهي بسعة كبيرة.

وجود قارئ بصمات أصابع جانبي مع مفتاح التشغيل.

يحتوي على USB-C.

الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

يدعم تركيب شاحنات.

يحتوي الهاتف على ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء.

يوجد بلوتوث اصدار 5.0.

الهاتف يحتوي على بصمة الإصبع وهي موجودة على زِر الباور.

الهاتف مصنوع من خامات خارجية من البلاستيك القوي.

سعر هاتف ريلمي Realme 9i 5G

للإصدار بسعة 4 + 64 جيجابايت بحوالي 3600 جنيه مصري.

أما نسخة 6 + 128 جيجابايت بحوالي 4100 جنيه مصري.

صور هاتف ريلمي Realme 9i 5