سعر ومواصفات ريلمي Realme 9i 5G
أوضح الموقع الشهير “جيز مو شينا” التقني عن الهاتف المميز الجديد وهو ريلمي Realme 9i 5G، الذي يتميز بتصميم راقي ومختلف، ويحتوي على شاشة كبيرة من نوع LCD بحجم 6.6 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، الشاشة تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، الشاشة تتميز بوجود شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة وهي مخصص للكاميرا الأمامية، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم المزيد من التفاصيل عن هاتف ريلمي Realme 9i 5G.
مميزات هاتف ريلمي Realme 9i 5G
|المعالج
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|الشاشة
|مقاس 6.6 بوصة، بدقة 1080 × 2400 بكسل.
|أبعاد الهاتف
|4×75.7×8.4.
|وزن الهاتف
|187 جرام.
|الكاميرات
|الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا.
كاميرا بدقة 2 ميجا.
كاميرا بورتريه بدقة 2 ميجا.
الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا.
البطارية
|البطارية
|5000 مللي أمبير.
|نظام التشغيل
|أندرويد 12.
|ألوان الهاتف
|فضي و اسود.
|مساحة التخزين
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|يدعم الهاتف كلا من:
|يحتوي الهاتف على العديد من الميزات الفريدة من نوعها وهي مثل :
سعر هاتف ريلمي Realme 9i 5G
- للإصدار بسعة 4 + 64 جيجابايت بحوالي 3600 جنيه مصري.
- أما نسخة 6 + 128 جيجابايت بحوالي 4100 جنيه مصري.
صور هاتف ريلمي Realme 9i 5