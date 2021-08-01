أعلنت شركة ريلمي للهواتف الذكية عن الهاتف المميز الخاص بها Realme 8 5G والداعم للشبكة الجيل الخامس، الإضافة إلى الكثير من المزايا والمواصفات التي تمنحه شهادة من المستهلكين بعمره الافتراضي الطويل والمميزات العديدة بالمقارنة بسعره التنافسي بين الهواتف المختلفة، نتابع معكم للكشف عن سعر ومواصفات ريلمي Realme 8 5G في مصر والسعودية 2021.

مواصفات Realme 8 5G

الهاتف ذاكرته الصلبة سعتها 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

معالج الهاتف من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 700 5G بتكنولوجيا 7 نانو.

كاميرا الهاتف الأمامية 16 ميجا بيكسل.

كاميرا الهاتف الخلفية ثلاثية وهي 48 و 2 و 2 ميجا بيكسل.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD دقتها 1080 بكسل 30 إطار / ث.

الهاتف يدعم منفذ 3.5 ملم.

يتوفر بالهاتف خاصية Face Unlock

شاشة الهاتف مساحتها 6.5 بوصة بجودة 1080 * 2400 بكسل.

بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير.

نظام التشغيل أندرويد 11

سعر هاتف Realme 8 5G

هاتف ريلمي Realme 8 5G عند الحصول عليه يتم الحصول على عدد من المحتويات المتوفرة بالعلبة، وهي:

رأٍ شاحن قوته 18 وات.

الهاتف مع اسكرينة.

دبوس معدني لسهولة فتح مكان الشرائح والميموري.

كتيب تعليمات.

كابل يو اس بي USB

ويأتي سعر هاتف Realme 8 5G للنسخة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام في مصر بسعر 4000 جنيه مصري.

أما في المملكة العربية السعودية فيتم الحصول على الهاتف Realme 8 5G للنسخة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام بقيمة تبلغ 810 ريالات سعودية.