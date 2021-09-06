سعر ومواصفات ريلمي 6 برو realme pro

يعتبر هاتف ريلمي 6 برو هو أحدث الإصدارات لشركة ريلمي، حيث يتمتع ذلك الإصدار بالكثير من المواصفات والمزايا، كما تم تطوير الجهاز بشكل كبير ليتوافق مع التطور الكبير في عالم الهواتف والتكنولوجيا، حيث تضمن التطوير والتحديث تغيير في الشاشة الخاصة بالهاتف، حيث أصبحت الشاشة كاملة، كما تم إدخال بعض التغيرات والتطورات الملحوظة في الكاميرا الخلفية، هذا إلى إضافة كاميرا تستخدم للزوم، كذلك فإنه قد تم تطوير البطارية، بحيث أنه يمكن القيام بعملية الشحن السريع، بما يصل بقوة الشحن حتي 30 واط، فهو يعتبر وبحق بعد إدخال الكثير من المميزات، الهاتف الأفضل والأحدث للكثير من الأشخاص، والذين يرغبون في اقتناء هذا النوع من الهواتف.

ريلمي 6 برو

يتمتع هاتف ريلمي 6 برو بالعديد من المواصفات، والذي تجعله الأفضل، حيث تتمثل تلك المواصفات في الآتي :

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

كذلك فإن الهاتف يتمتع بأبعاد 163.8×75.8×8.9 ملم، كذلك فإن وزن الهاتف يبلغ 202 جرام.

أيضًا فإن الخامات التي يتم استخدامها في تصنيع هذا الهاتف من الزجاج، وذلك إلى جانب جود إطار للهاتف مصنوع من البلاستيك.

أيضًا فإن هذا النوع من الهواتف، يدعم شبكات الجيل الثاني الـ 2G، وأيضًا شبكات الجيل الثالث الـ 3G، وكذلك شبكات والجيل الرابع 4G.

كذلك فإن الهاتف يأتي بشاشة كاملة مع ثقبين للسيلفي بأعلى يسار الهاتف والشاشة بقياس 6.6 بوصة بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل.

الهاتف يحتوي على نسخة واحدة بذاكرة صلبة، وكذلك تصل السعة الإجمالية لها 128 جيجا بايت، كما توجد به ذاكرة عشوائية، تصل سعتها حتى 8 جيجا بايت.

سعر ومميزات ريلمي 6 برو

هاتف ريلمي 6 برو يتمتع أيضًا بالكثير من المميزات، والتي يأتي من بينها ما يلي: