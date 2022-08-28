سعر ومواصفات جوال Infinix Zero 20 .. تقنيات عالية وسعر مناسب
من المقرر أن يأتي جوال Infinix Zero 20 في السعودية ضمن جوالات الفئة المتوسطة للشركة، والتي تلقى إقبالًا كبيرًا من المستخدمين، لأن الشركة تحرص على تقديم مواصفات عالية الدقة مقابل سعر مناسب، فتابع معنا عبر هذه المقالة، أبرز المواصفات التي تم الإعلان عنها حتى الآن.
جوال Infinix Zero 20
فيما يلي نستعرض أبرز مواصفات هاتف إنفنكس زيرو 20، التي تم التوصل إليها حتى الآن:
|نظام التشغيل
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|شاشة الهاتف
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|معالج الهاتف الرئيسي
معالج الرسوميات
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|الجسم الخارجي للهاتف
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|الذاكرة الداخلية للهاتف
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|الذاكرة الخارجية للهاتف
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|بطارية الهاتف
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|الصوت
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|مستشعر البصمة
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|ألوان الهاتف
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مواصفات كاميرا جوال Infinix Zero 20
يأتي هاتف إنفنكس زيرو 20، بكاميرات عالية الدقة تتسم بما يلي:
|كاميرا الهاتف الثلاثية الخلفية
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|كاميرا الهاتف الأمامية (السيلفي)
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سعر بيع جوال إنفنكس زيرو 20
دائمًا ما تحظى مبيعات شركة إنفنكس للهواتف الذكية، بقوة شرائية كبرى داخل الدول العربية، لتوفيرها هواتف في جميع الفئات السعرية، ذات إمكانيات وتقنيات تناسب استخدامات الجيل الحالي، ومن المقرر أن يتم بيع الهاتف بالأسعار التالية:
- الأسواق السعودية يبلغ سعر البيع فيها 1125 ريالًا سعوديًّا.
- السعر العالمي للهاتف يبلغ 300 دولار أمريكي.
- أما سعر بيع هاتف Infinix Zero 20 في الأسواق المصرية، فيبلغ 5500 جنيه مصري.
- وبلغ سعر بيع الهاتف في العراق 438000 دينار عراقي.