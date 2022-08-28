سعر ومواصفات جوال Infinix Zero 20 .. تقنيات عالية وسعر مناسب

من المقرر أن يأتي جوال Infinix Zero 20 في السعودية ضمن جوالات الفئة المتوسطة للشركة، والتي تلقى إقبالًا كبيرًا من المستخدمين، لأن الشركة تحرص على تقديم مواصفات عالية الدقة مقابل سعر مناسب، فتابع معنا عبر هذه المقالة، أبرز المواصفات التي تم الإعلان عنها حتى الآن.

جوال Infinix Zero 20

فيما يلي نستعرض أبرز مواصفات هاتف إنفنكس زيرو 20، التي تم التوصل إليها حتى الآن:

نظام التشغيل أندرويد 12. شاشة الهاتف الحجم: 6.7 بوصة.

النوع: AMOLED.

معدل التحديث: 120 هرتز. معالج الهاتف الرئيسي معالج الرسوميات MediaTek G96 ثماني النواة.

Mali-G57 MC2. الجسم الخارجي للهاتف الأبعاد: 163.5 × 76.7 × 7.9 ملم.

الوزن: 198 جرام. الذاكرة الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت/ 6 جيجا بايت رام.

256 جيجا بايت/ 8 جيجا بايت رام الذاكرة الخارجية للهاتف يدعم كارت ميموري. بطارية الهاتف النوع: ليثيوم بوليمر.

السعة: 4500 مللي أمبير.

الشحن السريع: 120 واط. الصوت يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.

وبه مكبر صوت. مستشعر البصمة بجانب الشاشة. ألوان الهاتف يأتي باللون الأسود، واللون الرمادي.

مواصفات كاميرا جوال Infinix Zero 20

يأتي هاتف إنفنكس زيرو 20، بكاميرات عالية الدقة تتسم بما يلي:

كاميرا الهاتف الثلاثية الخلفية الكاميرا الأولى الأساسية، بزاوية عريضة تصل دقتها إلى 108 ميجا بكسل، وفتحة عدسة f/1.8.

الكاميرا الخلفية الثانية بزاوية عريضة جدًا، ودقتها تبلغ 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2.

الكاميرا الثالثة والأخيرة، بزاوية عمق تبلغ دقتها 2 ميجا بكسل، وفتحة عدسة f/2.4.

تم تزويد الكاميرات الثلاث بفلاش ليد.

جودة تصوير الفيديوهات [email protected] كاميرا الهاتف الأمامية (السيلفي) دقة الكاميرا 16 ميجا بكسل/ HDR.

جودة تصويرها للفيديوهات [email protected]

سعر بيع جوال إنفنكس زيرو 20

دائمًا ما تحظى مبيعات شركة إنفنكس للهواتف الذكية، بقوة شرائية كبرى داخل الدول العربية، لتوفيرها هواتف في جميع الفئات السعرية، ذات إمكانيات وتقنيات تناسب استخدامات الجيل الحالي، ومن المقرر أن يتم بيع الهاتف بالأسعار التالية: