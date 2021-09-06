سعر ومواصفات جوال فيفو في 21 5G في السعودية

يعتبر جوال Vivo V21 5G من أحدث جوالات شركة فيفو في مملكة العربية السعودية، والذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة ويأتي بتصميم رائع وفخم بالإضافة لمواصفات جيدة جدًا مقابل السعر، لذلك نستعرض في هذا المقال مواصفات جوال فيفو في 21 5G كما سنتطرق إلى أهم العيوب والمميزات بالإضافة لسعر الهاتف الرسمي في مكتبة جرير.

مواصفات جوال فيفو في 21 5G

الشاشة بحجم 6.44 بوصة من نوع AMOLED بتردد 90 هيرتز. المعالج MediaTek Dimensity 800U 5G ثماني الأنوية 7 نانو متر. المساحة التخزينية 128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام الكاميرا الخلفية 3 كاميرات بدقة:

64 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة أساسية

8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 عدسة واسعة

2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 عدسة ماكرودعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل فريمات 30 فريم. الكاميرا الأمامية 44 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0 دعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل فريمات 30 فريم. البطارية بسعة 4000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 33 واط.

مميزات جوال Vivo V21 5G

الكاميرات في الهاتف تقدم أداء ممتاز وخصوصًا الكاميرا السيلفي التي تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K مع وجود مثبت بصري OIS وهو أمر غير موجود في الكثير من الهواتف. شاشة ممتازة جدًا تأتي من نوع أموليد بتردد 90 هيرتز تدعم تقنية HDR10+. معالج Dimensity 800U يقدم أداء جيد جدًا في التنقل بين التطبيقات وكذلك في الألعاب مثل فري فاير وببجي. يوجد مستشعر بصمة أسفل الشاشة ويقدم أداء ممتاز. يأتي الهاتف بوزن 176 جرام وهو يعتبر وزن خفيف نسبيًا ويسهل حمله والتنقل به بسهولة. بطارية بسعة 4000 مللي أمبير، كان من الأفضل أن تأتي ب5000 مللي أمبير ولكنها مازالت تقدم أداء جيد، خصوصًا مع دعم الهاتف للشحن السريع بقوة 33 واط القادر على شحن 63% من البطارية في زمن 30 دقيقة فقط. يأتي الهاتف بثلاث ألوان وهم الأسود والأبيض والسماوي.

عيوب جوال فيفو في 21 5G

لا يدعم خاصية الـ NFC والتي يتم استخدامها بشكل كثير في الفترة السابقة بالسعودية. لا يمكن تركيب كارت ميموري مع شريحتين اتصال في وقت واحد. يوجد خلل في مستشعر التقارب المختص بغلق الشاشة عند تقريب الأذن منها أثناء المكالمات. لا يوجد منفذ 3.5 مللي. شكل نوتش الكاميرا الأمامية قديم إلى حدًا ما، ولكن يرجع ذلك إلى المستشعرات الموجودة بها لتجعل أداء الكاميرا الأمامية جيد.

سعر جوال جوال فيفو في 21 5G في السعودية

يتوفر الهاتف من خلال مكتبة جرير بالسعودية ومتاح نسخة واحدة فقط وهي: