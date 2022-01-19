سعر ومواصفات جهاز Samsung Galaxy S22 Ultra

أحمد أشرف

ينتظر دوما عشاق الهواتف النقالة الجديد دائما في هذا المجال، وتسعى الشركات المتنافسة لجذب الجَمهور وبالأخص من هذه الفئة.

تسريب جديد يكشف مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra وكاميرا Galaxy S22  وشاشة العرض

ينتظر عشاق سامسونج في هذه المدّة صدور إصدرات جديدة من الفئة الأعلى فئة S بجميع إصدارتها وهى S22 و S22+ و S22 Ultra ونستعرض في هذا المقال ما حصلنا علية من مواصفات احد هذه إلأصدارات وهو S22 Ultra.

Galaxy S22 Ultra

الشاشة مقاس 6.8 بوصة بجودة (1440 × 3088) من نوع Super AMOLED 2X بتردد 120 Hz
حماية الشاشة الشاشة محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus+
مقالات ذات صلة:

سعر ومواصفات أرخص هاتف بتقنية 5G في 2022

سعر و مواصفات جهاز Samsung Galaxy Z Flip3

Galaxy S22 Ultra

الوزن 228 جرام
الأبعاد 163.3x 77.9 x 8.9 مللي متر

Galaxy S22 Ultra

البطارية 5000 مللي أمبير
الشحن يدعم الشحن السريع جدا حتى 45W

و يدعم الشحن اللاسكلى حلى 15W

Galaxy S22 Ultra

نظام التشغيل السوفتوير Android 12

بواجهة المستخدم One UI 4.1 الخاصة بسامسونج
نظام الصوت نظام من إنتاج شركة AKG يدعم Dolby Atmos

Galaxy S22 Ultra

الكاميرا الأمامية 40 Mega Bytes
الكاميرات الخلفية الكاميرا الأساسية 108 Mega Bytes مزودة بعدسات Super Clear Lens

الكاميرا الثانية 12 MP Ultrawide

الكاميرا الثالثة 10 MP (Telephoto)

الكاميرا الرابعة 10 MP

مع خاصية Auto Frame Rate

ويدعم التصوير الفيديو حتى 12-bit HDR

Galaxy S22 Ultra

المعالج Exynos 2200
الشبكات يدعم حتى الجيل الخامس 5G ولكن لابد من توافرها لدى مشغل ألاتصالات

كما انه مقاوم للماء بقدرة IP68، ويدعم أيضاُ S Pen.

لا يوجد حتى الآن تسريبات على السعر الذي سيتوفر به الجهاز في فروع شركة سامسونج أو لدى الموزعين المعتمدين أو  أونلاين.

أحمد أشرف

كاتب ومدون ومحرر ويوتيوبر وباحث فى شتى مجالات الحياة.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

المزيد من المشاركات

سعر و مواصفات جهاز Samsung Galaxy Z Fold3

سعر ومواصفات جهاز SAMSUNG Galaxy A03s

سعر ومواصفات جهاز Samsung Galaxy A03 Core

ثوران بركان تونغا.. يهدد أمريكا ونيوزلندا وأوقيانوسيا