سعر ومواصفات جهاز Samsung Galaxy S22 Ultra

ينتظر دوما عشاق الهواتف النقالة الجديد دائما في هذا المجال، وتسعى الشركات المتنافسة لجذب الجَمهور وبالأخص من هذه الفئة.

ينتظر عشاق سامسونج في هذه المدّة صدور إصدرات جديدة من الفئة الأعلى فئة S بجميع إصدارتها وهى S22 و S22+ و S22 Ultra ونستعرض في هذا المقال ما حصلنا علية من مواصفات احد هذه إلأصدارات وهو S22 Ultra.

الشاشة مقاس 6.8 بوصة بجودة (1440 × 3088) من نوع Super AMOLED 2X بتردد 120 Hz حماية الشاشة الشاشة محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus+

الوزن 228 جرام الأبعاد 163.3x 77.9 x 8.9 مللي متر

البطارية 5000 مللي أمبير الشحن يدعم الشحن السريع جدا حتى 45W و يدعم الشحن اللاسكلى حلى 15W

نظام التشغيل السوفتوير Android 12 بواجهة المستخدم One UI 4.1 الخاصة بسامسونج نظام الصوت نظام من إنتاج شركة AKG يدعم Dolby Atmos

الكاميرا الأمامية 40 Mega Bytes الكاميرات الخلفية الكاميرا الأساسية 108 Mega Bytes مزودة بعدسات Super Clear Lens الكاميرا الثانية 12 MP Ultrawide الكاميرا الثالثة 10 MP (Telephoto) الكاميرا الرابعة 10 MP مع خاصية Auto Frame Rate ويدعم التصوير الفيديو حتى 12-bit HDR

المعالج Exynos 2200 الشبكات يدعم حتى الجيل الخامس 5G ولكن لابد من توافرها لدى مشغل ألاتصالات

كما انه مقاوم للماء بقدرة IP68، ويدعم أيضاُ S Pen.

لا يوجد حتى الآن تسريبات على السعر الذي سيتوفر به الجهاز في فروع شركة سامسونج أو لدى الموزعين المعتمدين أو أونلاين.