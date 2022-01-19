سعر ومواصفات جهاز Samsung Galaxy S22 Ultra
ينتظر دوما عشاق الهواتف النقالة الجديد دائما في هذا المجال، وتسعى الشركات المتنافسة لجذب الجَمهور وبالأخص من هذه الفئة.
ينتظر عشاق سامسونج في هذه المدّة صدور إصدرات جديدة من الفئة الأعلى فئة S بجميع إصدارتها وهى S22 و S22+ و S22 Ultra ونستعرض في هذا المقال ما حصلنا علية من مواصفات احد هذه إلأصدارات وهو S22 Ultra.
|الشاشة
|مقاس 6.8 بوصة بجودة (1440 × 3088) من نوع Super AMOLED 2X بتردد 120 Hz
|حماية الشاشة
|الشاشة محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus+
|الوزن
|228 جرام
|الأبعاد
|163.3x 77.9 x 8.9 مللي متر
|البطارية
|5000 مللي أمبير
|الشحن
|يدعم الشحن السريع جدا حتى 45W
و يدعم الشحن اللاسكلى حلى 15W
|نظام التشغيل
|السوفتوير Android 12
بواجهة المستخدم One UI 4.1 الخاصة بسامسونج
|نظام الصوت
|نظام من إنتاج شركة AKG يدعم Dolby Atmos
|الكاميرا الأمامية
|40 Mega Bytes
|الكاميرات الخلفية
|الكاميرا الأساسية 108 Mega Bytes مزودة بعدسات Super Clear Lens
الكاميرا الثانية 12 MP Ultrawide
الكاميرا الثالثة 10 MP (Telephoto)
الكاميرا الرابعة 10 MP
مع خاصية Auto Frame Rate
ويدعم التصوير الفيديو حتى 12-bit HDR
|المعالج
|Exynos 2200
|الشبكات
|يدعم حتى الجيل الخامس 5G ولكن لابد من توافرها لدى مشغل ألاتصالات
كما انه مقاوم للماء بقدرة IP68، ويدعم أيضاُ S Pen.
لا يوجد حتى الآن تسريبات على السعر الذي سيتوفر به الجهاز في فروع شركة سامسونج أو لدى الموزعين المعتمدين أو أونلاين.