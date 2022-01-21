سعر ومواصفات جهاز Samsung Galaxy M22

نتعرف اليوم إلى احد أجهزة الفئة ألاقتصادية من سامسونج بإمكانات جيدة نوعا ما مقارنة بأقرانها في هذه الفئة سواء في سامسونج أو الشركات المنافسة الأخرى، نتعرف إلى المواصفات الداخلية للجهاز و السعر الرسمي داخل فروع شركة سامسونج.

الشاشة بقياس 6.4 بوصة بتردد 90 هرتز من نوع Super AMOLED بجودة 1600 × 720 Pixel الشبكات يدعم الشبكات حتى الجيل الرابع

الوزن 186 جرام الأبعاد 159.9 × 74 × 8.4 مللي متر

نظام التشغيل السوفتوير Android 11 واجهة المستخدم One UI Core 3.1 المعالج MediaTek Helio G80، 12 Nano meter

الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت / 64 جيجا بايت الذاكرة العشوائية (الرامات) 4 جيجا بايت / 6 جيجا بايت

البطارية 5000 مللي أمبير الشحن يشحن بسرعة 25W

الكاميرا الأمامية 13 ميجا بكسل الكاميرا الخلفية اربع كاميرا خلفية وفلاش ليد الكاميرا الأساسية بجودة 48 ميجا بكسل الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل الكاميرا الثالثة 2 ميجا بكسل الكاميرا الرابعة 2 ميجا بكسل تصوير الفيديو بجودة 1080 بكسل