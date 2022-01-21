سعر ومواصفات جهاز Samsung Galaxy M22

أحمد أشرف

نتعرف اليوم إلى احد أجهزة الفئة ألاقتصادية من سامسونج بإمكانات جيدة نوعا ما مقارنة بأقرانها في هذه الفئة سواء في سامسونج أو الشركات المنافسة الأخرى، نتعرف إلى المواصفات الداخلية للجهاز و السعر الرسمي داخل فروع شركة سامسونج.

كاميرا سيلفي 13 ميجا.. مواصفات وسعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy M22 ملك الفئة المتوسطة
الشاشة بقياس 6.4 بوصة بتردد 90 هرتز من نوع Super AMOLED بجودة 1600 × 720 Pixel
الشبكات يدعم الشبكات حتى الجيل الرابع

Samsung Galaxy M22

الوزن 186 جرام
الأبعاد 159.9 × 74 × 8.4 مللي متر
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نظام التشغيل السوفتوير Android 11

واجهة المستخدم One UI Core 3.1
المعالج MediaTek Helio G80، 12 Nano meter

Samsung Galaxy M22

الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت / 64 جيجا بايت
الذاكرة العشوائية (الرامات) 4 جيجا بايت / 6 جيجا بايت

Samsung Galaxy M22

البطارية 5000 مللي أمبير
الشحن يشحن بسرعة 25W

Samsung Galaxy M22

الكاميرا الأمامية 13 ميجا بكسل
الكاميرا الخلفية اربع كاميرا خلفية وفلاش ليد

الكاميرا الأساسية بجودة 48 ميجا بكسل

الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل

الكاميرا الثالثة 2 ميجا بكسل

الكاميرا الرابعة 2 ميجا بكسل

تصوير الفيديو بجودة 1080 بكسل

Samsung Galaxy M22

الألوان يتوفر بثلاثة ألوان

اسود، ازرق فاتح، ابيض
السعر الرسمي يتوفر بثلاثة نسخ:-

الذاكرة الداخلية 64 جيجا و 4جيجا رام بسعر 3760 جنية

الذاكرة الداخلية 128 جيجا و  4 جيجا رام بسعر 4200 جنية

الذاكرة الداخلية 128 جيجا و 6 جيجا رام بسعر 4330 جنية

Samsung Galaxy M22

أحمد أشرف

كاتب ومدون ومحرر ويوتيوبر وباحث فى شتى مجالات الحياة.


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