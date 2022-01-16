سعر ومواصفات جهاز Samsung Galaxy A03 Core

أحمد أشرف

تعدّ سامسونج من أكبر شركات التقنية في العالم، بل يعدّها الكثير هي الكبرى على الإطلاق، وتتميز سامسونج بأجهزة الهواتف النقالة في الفئات العالية وأيضا المتوسطة ولكنها أيضا تنتج أجهزة قوية جداً في الفئة الافتصادية نتعرف اليوم إلى أحداها وهو احد الأجهزة الحديثة من سامسونج في الفئة الاقتصادية وهو سامسونج جالاكسي A03Core بمميزات جيدة بالنسبة للفئة المنافس فيها ونتعرف أخيراً إلى السعر الرسمي للجهاز في فروع الشركة ونبدأ بمواصفات الجهاز:-

samsung galaxy a03 core

SAMSUNG GALAXY A03CORE

سعر ومواصفات جهاز Samsung Galaxy A03 Core 1 16/1/2022 - 6:43 م

سعر ومواصفات جهاز Samsung Galaxy A03 Core 2 16/1/2022 - 6:43 م

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الشاشة مقاس 6.5 بوصة HD من نوع TFT
الكاميرا الأمامية بجودة 5 ميجا بكسل
الكاميرا الخلفية بجودة 8 ميجا بكسل
الذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت
الذاكرة العشوائية (الرامات) 2 جيجا بايت
البطارية 5000 مللي أمبير
المعالج من نوع9863 Uni Soc

يعدّ الجهاز بهذه الإمكانات جيد بالنسبة لأجهزة الفئات الافتصادية ويتوفر بسعر 1900 جنية مصري في فروع شركة سامسونج بالنسبة للسعر الكاش ويختلف نظام التقسيط حسب نظام كل وكيل وكل نظام تقسيط.

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أحمد أشرف

كاتب ومدون ومحرر ويوتيوبر وباحث فى شتى مجالات الحياة.


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