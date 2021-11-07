سعر ومواصفات جهاز OPPO A16 K اوبو اى 16 كي

ما زالت شركة أوبو تطرح منتجاتها في الاسواق العالمية لتواكب التطورات التى يشهدها العالم، اليوم تطلق أوبو جهازها الجديد أوبو A16، والذي يعتبر من أفضل هواتف الفئة المتوسطة، حيث تعتبر الشركة الرائدة في تصنيع الهواتف من أفضل الشركات مبيعاً على المستوي العربي، وسوف نقدم لكم أبرز مواصفات الهاتف الجديد من حيث المميزات وأسعار وصور الهاتف.

مواصفات هاتف اوبو A16 K

تصميم الهاتف أفضل من الاصدارات القديمة.

منفذ USB من نوع Type C .

بطارية كبيرة السعة تكفي للاستخدام لوقت طويل.

وزن الهاتف مقبول يمكن حمله واستخدامه بيد واحدة.

استخدام شريحتين إتصال وكارت ميموري في نفس الوقت.

شاشة كبيرة بشكل النوتش تقدم تجربة مقبولة في السطوع تحت الشمس.

يدعم الراديو الـ Fm.

أبعاد الهاتف 163.8×75.6×8.4 ملم.

وزن 190 جرام .

يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim

يدعم العديد من شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والرابع.

تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS.

يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن.

وسائل الحماية والأمان في الجهاز مستشعر البصمة وهو مدمج بزر الباور،و يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه.

يدعم معظم المستشعرات مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب.

منفذ الـ USB يأتي من نوع حديث من Type C .

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 10 واط.

نظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة أوبو الأحدث ال ColorOS 11.1.

ألوان الهاتف انيقة منها الأزرق الأسود .

الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac.

البلوتوث يأتي بإصدار 5.0.

الشاشة تأتي بشكل النوتش على هيئة الـ Water Drop وتأتي من نوع IPS LCD بمساحة 6.52 إنش بمعدل كثافة بكسلات 269 بكسل مع أبعاد عرض بنسبة 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف سواء أثناء اللعب أو مشاهدة الفيديوهات، وتدعم معدل التحديث الـ 60Hz .

خامات من البلاستيك في الظهر و الإطار.

مواصفات كاميرا هاتف OPPO A 16 K

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بايت بفتحة عدسة F/2.0.

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية، الأولى بدقة 13 ميجا بايت بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه ويوجد فلاش أحادي.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

محتويات علبة الهاتف

تشتمل علبة هاتف Oppo A16 علي لاصقة حماية، رأس الشاحن بقوة 10 واط، جراب ظهر شفاف لحماية الهاتف،دبوس معدني، كتيب التعليمات، سلك USB من نوع Type C،سماعات أذن.

سعر الجهاز

يأتي الهاتف الجديد اوبو اى 16 كي بنسخة 4 جيجا رام ومساحة تخزينية بـ 64 جيجابايت بسعر 190 دولار أمريكي، ويعادل 2950 حنية مصري، و 700 ريال سعودي.