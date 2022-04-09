سعر ومواصفات جهاز Honor X7

أحمد أشرف

شركة Honor تطرح عده أجهزة في المتوسطة دفعة واحدة.

قررت شركة هونر غزو السوق بعدة أجهزة قوية في الإمكانات وجيدة في الأسعار في عدة فئات مختلفة وعلى رأسها الفئة المتوسطة التي تعد Honor أبرز المنافسين في هذه الفئة، وقد طرحت شركة أونر عدة أجهزة في الفئة المتوسطة تباعا هذه المدّة بين كل جهازين مدة قصيرة للغاية فمنهم ما سيتم طرحه في أسواق محددة ومنهم ما سيتم طرحه في الأسواق العالمية واستعرضنا من قبل سعر ومواصفات جهاز Honor X8 وأيضا استعرضنا الشقيق الأخر في نفس الفئة وهو سعر ومواصفات جهاز Honor X9.

Honor X7

واليوم نستعرض أحدث عضو في الفئة المتوسطة لأجهزة شركة Honor وهو سعر ومواصفات جهاز Honor X7 عن قرب وبالتفاصيل وبالصور فور الإعلان عن طرحه، ومن المنتظر طرحه في السوق المصري في منتصف هذا الشهر أبريل 2022.

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Honor X7

الشبكات يستقبل حتى شبكات الجيل الرابع فقط 4G شرط أن مشغل الاتصالات يدعمها
الشاشة بمقاس 6.74 بوصة من نوع IPS LCD
بتردد 90 هرتز وبدقة 720 × 1600 بكسل في البوصة

Honor X9 5G Screen

الوزن 198 جرام
الأبعاد 167.6 × 77.2 × 8.6 مليمتر

سعر ومواصفات هاتف Honor x9 5g

مقاومة الماء الهاتف غير مقاوم للماء أو الغبار
نظام التشغيل Android 11 بواجهة مستخدم Magic UI 4.2 الخاصة بأجهزة Honor فقط ويدعم خِدْمَات جوجل

Magic UI

نوع SIM إصدار يدعم شريحة واحدة من نوع (Nano-SIM) أو إصدار يدعم شريحتين من نوع (Nano-SIM) وفي هذا الإصدار يمكن تركيب شريحتين اتصال 4G أو شريحة واحدة مع كارت ميموري من نوع microSDXC
 الألوان يتوفر بلونين فقط: –
(سماوي محيط، فضي تيتانيوم).

Honor X7

خامة الظهر والإطار الإطار الجانبي والظهر مصنوعين من مادة البلاستيك اللامع (بولي كاربونيت)
حماية الشاشة الشاشة غير محمية بطبقة حماية (الزجاج فقط)

سعر ومواصفات جهاز Honor X7 1 9/4/2022 - 12:25 ص

الكاميرا الأمامية بجودة 8 ميجا بكسل بجودة [email protected] بكسل
الكاميرات الخلفية أربعة كاميرات خلفية: –

الأولى الأساسية بجودة 48 ميجا بكسل

الثانية بجودة 5 ميجا بكسل (عدسة واسعة جدا للتصوير بزوايا متعددة)

الثالثة بجودة 2 ميجا بكسل (عدسة ماكرو)

أما الكاميرا الرابعة فهي بجودة 2 ميجا بكسل (عدسة عميقة للعزل)

تصوير الفيديو بجودة [email protected] بكسل

فلاش من نوع LED

سعر ومواصفات هاتف Honor 50 5G

البطارية بطارية سَعَة 5000 مللي أمبير ليثيوم بوليمر وغير قابلة للإزالة
الشاحن يدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 22.5 وآت

Honor X7

الذاكرة الداخلية يتوفر بإصدار واحد فقط: –

128 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1
الذاكرة العشوائية (الرامات) يتوفر بإصدار واحد فقط أيضا: –
4 جيجا بايت من نوع LPDDR4X

سعر ومواصفات جهاز Honor X7 2 9/4/2022 - 12:25 ص

المعالج ثماني النواة من نوع Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G
بتكنولوجيا 6 نانو متر
السعر الرسمي
تم تسعير التليفون مبدئيا في الخارج بحوالي 150 يورو  أي حوالي 165 دولار أمريكي أي ما يعادل 3000 جنية مصري ولكن لم يعلن السعر المبدئي للنسخة التي سيتم طرحها في مصر حتى الآن.
أحمد أشرف

كاتب ومدون ومحرر ويوتيوبر وباحث فى شتى مجالات الحياة.



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