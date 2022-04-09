شركة Honor تطرح عده أجهزة في المتوسطة دفعة واحدة.

قررت شركة هونر غزو السوق بعدة أجهزة قوية في الإمكانات وجيدة في الأسعار في عدة فئات مختلفة وعلى رأسها الفئة المتوسطة التي تعد Honor أبرز المنافسين في هذه الفئة، وقد طرحت شركة أونر عدة أجهزة في الفئة المتوسطة تباعا هذه المدّة بين كل جهازين مدة قصيرة للغاية فمنهم ما سيتم طرحه في أسواق محددة ومنهم ما سيتم طرحه في الأسواق العالمية واستعرضنا من قبل سعر ومواصفات جهاز Honor X8 وأيضا استعرضنا الشقيق الأخر في نفس الفئة وهو سعر ومواصفات جهاز Honor X9.

واليوم نستعرض أحدث عضو في الفئة المتوسطة لأجهزة شركة Honor وهو سعر ومواصفات جهاز Honor X7 عن قرب وبالتفاصيل وبالصور فور الإعلان عن طرحه، ومن المنتظر طرحه في السوق المصري في منتصف هذا الشهر أبريل 2022.

الشبكات يستقبل حتى شبكات الجيل الرابع فقط 4G شرط أن مشغل الاتصالات يدعمها الشاشة بمقاس 6.74 بوصة من نوع IPS LCD

بتردد 90 هرتز وبدقة 720 × 1600 بكسل في البوصة

الوزن 198 جرام الأبعاد 167.6 × 77.2 × 8.6 مليمتر

مقاومة الماء الهاتف غير مقاوم للماء أو الغبار نظام التشغيل Android 11 بواجهة مستخدم Magic UI 4.2 الخاصة بأجهزة Honor فقط ويدعم خِدْمَات جوجل

نوع SIM إصدار يدعم شريحة واحدة من نوع (Nano-SIM) أو إصدار يدعم شريحتين من نوع (Nano-SIM) وفي هذا الإصدار يمكن تركيب شريحتين اتصال 4G أو شريحة واحدة مع كارت ميموري من نوع microSDXC الألوان يتوفر بلونين فقط: –

( سماوي محيط، فضي تيتانيوم ).

خامة الظهر والإطار الإطار الجانبي والظهر مصنوعين من مادة البلاستيك اللامع (بولي كاربونيت) حماية الشاشة الشاشة غير محمية بطبقة حماية (الزجاج فقط)

الكاميرا الأمامية بجودة 8 ميجا بكسل بجودة [email protected] بكسل الكاميرات الخلفية أربعة كاميرات خلفية: – الأولى الأساسية بجودة 48 ميجا بكسل الثانية بجودة 5 ميجا بكسل (عدسة واسعة جدا للتصوير بزوايا متعددة) الثالثة بجودة 2 ميجا بكسل (عدسة ماكرو) أما الكاميرا الرابعة فهي بجودة 2 ميجا بكسل (عدسة عميقة للعزل) تصوير الفيديو بجودة [email protected] بكسل فلاش من نوع LED

البطارية بطارية سَعَة 5000 مللي أمبير ليثيوم بوليمر وغير قابلة للإزالة الشاحن يدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 22.5 وآت

الذاكرة الداخلية يتوفر بإصدار واحد فقط: – 128 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 الذاكرة العشوائية (الرامات) يتوفر بإصدار واحد فقط أيضا: –

4 جيجا بايت من نوع LPDDR4X