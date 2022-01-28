سعر ومواصفات جهاز Apple iPhone SE ارخص هاتف iPhone

أحمد أشرف

تنتج شركة أبل الأمريكية أجهزة تليفون محمول ذات قدرات ومواصفات عالية نوعاً ما والمعروفة دائماً بارتفاع اسعراها مقارنة بالشركات المنافسة، جاء ارتفاع الأسعار هذه نتيجة لخامات اجهزتها القوية وارتفاع المواصفات والإمكانات، لكن ما لا يعلمه الكثير  إن لديها أيضا موديلات رخيصة نسبيا مقارنة بباقي اجهزتها.

Apple iPhone SE

Apple iPhone SE

نتعرف في هذا التقرير عن أرخص هاتف أيفون من إنتاج شركة ابل الأمريكية، نتعرف إلى إمكانات الجهاز وسعرة عن قرب.

Apple iPhone SE

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الشاشة بمقاس 6.7 من نوع Retina IPS LCD بدقة 750 × 1334 بكسل

Apple iPhone SE

الوزن 148 جرام
الأبعاد
138.4 × 67.3 × 7.3 مللي متر

Apple iPhone SE

مقاومة الماء مقاوم للماء والغبار بمقدرة IP67 (حتى 1 متر تحت الماء الصافي لمدة 30 دقيقة)
نظام التشغيل iOS 13

Apple iPhone SE

نوع SIM يدعم شريحتين:-

شريحة من نوع Nano SIM

والشريحة الثانية eSIM
الألوان يتوفر بأربعة ألوان:-

(أسود، أحمر، أبيض)

Apple iPhone SE

خامة الظهر زجاج والإطار من معدن الألومنيوم
حماية الشاشة الشاشة محمية بطبقة من الزجاج المقوى المقاوم للكسر والضغط والخدش من زجاج مقوى بالأيونات

الطلاء من نوع oleo phobic

Apple iPhone SE

الكاميرا الأمامية بجودة 7 ميجا بكسل بجودة 1080 بكسل
الكاميرات الخلفية الأساسية بجودة 12 ميجا بكسل

فلاش مزدوج ثنائي من نوع LED

Apple iPhone SE

البطارية بطارية سَعَة 1821 مللي أمبير
الشحن الشاحن المرفق بقدرة 5 وآت

يدعم الشحن السريع حتى 18 وآت

الشحن اللاسلكي:-

شاحن مغناطيسي لاسلكي من نوع QI سريع

Apple iPhone SE

الذاكرة الداخلية يتوفر بثلاث إصدارات:-

128 جيجا بايت

أو 256 جيجا بايت

أو 64 جيجا بايت
الذاكرة العشوائية (الرامات) 3 جيجا بايت

سعر ومواصفات جهاز Apple iPhone SE ارخص هاتف iPhone 1 28/1/2022 - 2:41 م

المعالج
سداسي النواة Apple A13 Bionic تكنولوجيا 7 نانو.
السعر
السعر حوالي 8000 جنية للنسخة 64 جيجا و حوالي 9200 جنية للنسخة 128 جيجا.
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أحمد أشرف

كاتب ومدون ومحرر ويوتيوبر وباحث فى شتى مجالات الحياة.


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