سعر ومواصفات جهاز Apple iPhone SE ارخص هاتف iPhone
تنتج شركة أبل الأمريكية أجهزة تليفون محمول ذات قدرات ومواصفات عالية نوعاً ما والمعروفة دائماً بارتفاع اسعراها مقارنة بالشركات المنافسة، جاء ارتفاع الأسعار هذه نتيجة لخامات اجهزتها القوية وارتفاع المواصفات والإمكانات، لكن ما لا يعلمه الكثير إن لديها أيضا موديلات رخيصة نسبيا مقارنة بباقي اجهزتها.
نتعرف في هذا التقرير عن أرخص هاتف أيفون من إنتاج شركة ابل الأمريكية، نتعرف إلى إمكانات الجهاز وسعرة عن قرب.
|الشبكات
|يستقبل حتى شبكات الجيل الرابع 4G شرط أن مشغل ألاتصالات يدعمها
|الشاشة
|بمقاس 6.7 من نوع Retina IPS LCD بدقة 750 × 1334 بكسل
|الوزن
|148 جرام
|الأبعاد
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138.4 × 67.3 × 7.3 مللي متر
|مقاومة الماء
|مقاوم للماء والغبار بمقدرة IP67 (حتى 1 متر تحت الماء الصافي لمدة 30 دقيقة)
|نظام التشغيل
|iOS 13
|نوع SIM
|يدعم شريحتين:-
شريحة من نوع Nano SIM
والشريحة الثانية eSIM
|الألوان
|يتوفر بأربعة ألوان:-
(أسود، أحمر، أبيض)
|خامة الظهر
|زجاج والإطار من معدن الألومنيوم
|حماية الشاشة
|الشاشة محمية بطبقة من الزجاج المقوى المقاوم للكسر والضغط والخدش من زجاج مقوى بالأيونات
الطلاء من نوع oleo phobic
|الكاميرا الأمامية
|بجودة 7 ميجا بكسل بجودة 1080 بكسل
|الكاميرات الخلفية
|الأساسية بجودة 12 ميجا بكسل
فلاش مزدوج ثنائي من نوع LED
|البطارية
|بطارية سَعَة 1821 مللي أمبير
|الشحن
|الشاحن المرفق بقدرة 5 وآت
يدعم الشحن السريع حتى 18 وآت
الشحن اللاسلكي:-
شاحن مغناطيسي لاسلكي من نوع QI سريع
|الذاكرة الداخلية
|يتوفر بثلاث إصدارات:-
128 جيجا بايت
أو 256 جيجا بايت
أو 64 جيجا بايت
|الذاكرة العشوائية (الرامات)
|3 جيجا بايت
|المعالج
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سداسي النواة Apple A13 Bionic تكنولوجيا 7 نانو.
|السعر
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السعر حوالي 8000 جنية للنسخة 64 جيجا و حوالي 9200 جنية للنسخة 128 جيجا.