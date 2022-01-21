سعر ومواصفات جهاز ون بلس 10 برو OnePlus 10 Pro

تتعدد الإلكترونيات حولنا، وأصبح لها الدور الأكبر في تسهيل حياتنا وتيسيرها، ولا يستطيع أي أحد إنكار أهمية هذه الالكترونيات في اختصار وتوفير الوقت والجهد، اليوم سنتابع سوياً عزيزي جهاز جديد أعلنت عنه وأصدرته مؤخراً شركة ون بلس المتألقة في صناعة الأجهزة الخلوية، وهو جهاز ون بلس برو، حيث يأتي هذا الجهاز بتحديثات جديدة عن ومواصفات قوية مميزة، سنتعرف سوياً الى مميزات الجهاز وأهم مواصفاته.

جهاز ون بلس 10 برو

بتصميم ممتاز ومتين وجميل جدا، وشاشة قوية ومواصفات مميزة وتردد عالي مع وجود أقوى معالج اندرويد في العالم، كاميرات خلفية اقوى من معظم الاصدارات السابقة، وكاميرا الامامية بدقة اعلى بطارية كبيرة مع شحن سريع بقدرات عالية، واي فاي حديث وسريع، أعلنت شركة ون بلس المتألقة عن جهازها الجديد والذي سنتعرف على مواصفاته الآن.

مواصفات ون بلس 10 برو

تصميم الهاتف OnePlus 10 PRO مصنوع بالكامل من الزجاج.

الوزن200.5 جم، السماكة8.6 ملم.

شرائح الاتصال2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

نظام التشغيلAndroid 12, OxygenOS 12

مقاس الشاشة6.7 انش

الشاشة OnePlus 10 PRO، يأتي مع الشاشة شاشة من نوع LTPO Fluid2 AMOLED بدقة QHD+ بيكسل مع 526 بيكسل في كل انش مع الابعاد 20:9 مع خاصية HDR10+ مع دعم معدل تحديث 120 هيرتز مع 1300 شمعة لاضاءة الشاشة.

الرام12 / 8 جيجا بايت من نوع LPDDR5Xالمساحة الداخلية128/256 جيجا بايت من نوع UFS 3.2

لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية.

الكاميرا الخلفية 3 كاميرا خلفية: (1) كاميرا اساسية 48 MP مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا بزاوية عريضة بدقة 50 ميجا مع فتحة عدسة 2.2 (3) كاميرا تليفوتو بدقة 8 ميجا بفتحة عدسة 2.4 مع 3 مرات تقريب من نوع اوبتيكال زوم. •الكاميرا الاماميةكاميرا واحدة بدقة 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2.

البطارية5000 مللي امبير.

منفذ الشحنmicro USB C مثل نوكيا جي 20شحن سريع80 واط.

المستشعرات البصمة (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، طيف الألوان.

ألوان الهاتف الاسود + الاخضر

سعر ون بلس 10 برو عالمياً

يأتي الجهاز مع 3 نسخ مختلفة من الذاكرة والرام، وقد جاءت أسعار هذه النسخ كالتالي:

740 دولار لنسخة 128+8

785 دولار لنسخة 256+8

830 دولار لنسخة 256+8

محتويات علبة OnePlus 10 PRO