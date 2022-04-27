سعر ومواصفات جهاز هاتف Vivo X80… قبل طرحه بالأسواق

يعدّ جهاز Vivo X80 احد أجهزة الفئة العليا (Flag Ship) وهي أجهزة Vivo X من شركة فيفو (Vivo) الوافد الجديد علي السوق المحلي المصري الذي اثبت قوة منافسة بين الشركات المتنافسة و خصوصا في الفئات المتوسطة والاقتصادية، وقد طرحنا من قبل الجهاز الأكبر والأقوى لدي شركة Vivo وهو أول جهاز قابل للطي من شركة Vivo في سعر ومواصفات جهاز هاتف Vivo X Fold، ثم طرحنا النسخة الأقوى الغير قابلة للطي لكن تظل الأعلى في الفئة الأعلى من شركة فيفو وهو جهاز Vivo X Note.

وقبل طرحة في الأسواق العالمية بأيام والمنتظر نزوله الأسواق الخارجية آخر هذا الشهر وهو شهر أبريل 2022، نتعرف إلى السعر المتوقع ومواصفات جهاز هاتف Vivo X80 عن قرب وبالتفصيل مدعوم بالصور أيضا، ونوضح مميزاته وعيوبه ونقاط القوة ونقاط الضعف وهل يستحق الاقتناء أم لا.

سعر والمواصفات الداخلية لجهاز هاتف Vivo X80:-

الشبكات يستقبل حتى شبكات الجيل الخامس 5G شرط أن مشغل ألاتصالات يدعمها الشاشة بمقاس 6.78 بوصة من نوع AMOLED بتردد 120 هرتز و بدقة 1080 × 2400 بكسل في البوصة

الوزن 203 جرام / 206 جرام حسب الإصدار الأبعاد 165.0 × 75.2 × 8.3 مليمتر

مقاومة الماء الهاتف لا يدعم خاصية مقاومة الماء و الغبار نظام التشغيل Android 12 بواجهة مستخدم Origin OS Ocean الخاصة بأجهزة الفئة العليا فقط (Flag Ship) من شركة Vivo

نوع SIM يدعم شريحتين من نوع Nano SIM ولا يدعم بطاقة ذاكرة خارجية الألوان يتوفر بثلاث ألوان:- (ازرق، أسود، برتقالي)

خامة الظهر و الإطار جسم الجهاز بالكامل من خامة البلاستيك اللامع (البلاستيك البولي كاربون) و غير مغطى بطبقة حماية حماية الشاشة الشاشة غير محمية بطبقة حماية من (الزجاج فقط)

الكاميرا الأمامية بجودة 32 ميجا بكسل (عدسة واسعة للتصوير بزوايا متعددة) يدعم تصوير الفيديوهات بجودة تصل إلى [email protected] بكسل الكاميرات الخلفية ثلاث كاميرات في الخلفية:- تأتي الكاميرا الأولى و الأساسية بجودة 50 ميجا بكسل (عدسة واسعة للتصوير بزوايا متعددة) أما الكاميرا الثانية فهي بجودة 12 ميجا بكسل (وتأتي بخاصية التثبيت البصري، و تقريب بصري يصل إلى ×2) أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بجودة 12 ميجا بكسل (عدسة واسعة جدا للتصوير بزوايا محيطية عريضة) فلاش ثنائي من نوع LED وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة تصل إلى [email protected]/60fps, [email protected]/60fps أما عن نوع العدسات Zeiss، و نوع عدسات الغطاء أيضا Zeiss T

البطارية بطارية سَعَة 4500 مللي أمبير ليثيوم بوليمر و غير قابلة للإزالة الشاحن يدعم الشحن بقوة 80 وآت حيث تصل إلي 100% في 34 دقيقة وتدعم الشحن ألاسلكي السريع بقوة 50 وآت وأيضا خاصية الشحن العكسي لاسلكي بقوة 10 وآت

الذاكرة الداخلية يتوفر بإصدارات التالية :- 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت، 128 جيجا بايت الذاكرة العشوائية (الرامات) يتوفر بإصدارين فقط :- 12 جيجا بايت و 8 جيجا بايت من نوع UFS 3.1

المعالج ثماني النواة من نوع MediaTek Dimensity 9000 بتكنولوجيا 4 نانو متر المعالج الرسومي (الجرافيك) Mali-G710 MC10

السعر الرسمي بالخارج وفي السوق المصري :-

قد تم تسعير هاتف Vivo X80 بشكل مبدئي في الخارج بالنسبة للنسخة الـ512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر حوالي 530 يورو، أما بالنسبة للسوق المحلي في مصر فلم يتم تسعير الجهاز بشكل مبدئي حتى الآن، أو احتمالية طرحه في السوق المصري من عدمه، حيث إن يوم 29 أبريل هو اليوم المعلن من طرف الشركة رسميا لطرح الجهاز للحجز المسبق في بعض الأسواق العالمية.