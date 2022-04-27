سعر ومواصفات جهاز هاتف Vivo X80… قبل طرحه بالأسواق

أحمد أشرف

يعدّ جهاز Vivo X80 احد أجهزة الفئة العليا (Flag Ship) وهي أجهزة Vivo X من شركة فيفو (Vivo) الوافد الجديد علي السوق المحلي المصري الذي اثبت قوة منافسة بين الشركات المتنافسة و خصوصا في الفئات المتوسطة والاقتصادية، وقد طرحنا من قبل الجهاز الأكبر والأقوى لدي شركة Vivo وهو أول جهاز قابل للطي من شركة Vivo في سعر ومواصفات جهاز هاتف Vivo X Fold، ثم طرحنا النسخة الأقوى الغير قابلة للطي لكن تظل الأعلى في الفئة الأعلى من شركة فيفو وهو جهاز Vivo X Note.

رسميًا إطلاق هاتف Vivo X80 مزودًا بكاميرات Sony IMX866 ثلاثية ومعالج قوي والمزيد

وقبل طرحة في الأسواق العالمية بأيام والمنتظر نزوله الأسواق الخارجية آخر هذا الشهر وهو شهر أبريل 2022، نتعرف إلى السعر المتوقع ومواصفات جهاز هاتف Vivo X80 عن قرب وبالتفصيل مدعوم بالصور أيضا، ونوضح مميزاته وعيوبه ونقاط القوة ونقاط الضعف وهل يستحق الاقتناء أم لا.

فيفو تستعد لإطلاق عملاقها الأسطورة VIVO X80 بـ5 مزايا خارقة وكاميرا فريدة من نوعها

سعر والمواصفات الداخلية لجهاز هاتف Vivo X80:-

مواصفات و سعر فيفو Vivo X80 Pro مميزاته وعيوبه

الشبكات يستقبل حتى شبكات الجيل الخامس 5G شرط أن مشغل ألاتصالات يدعمها
الشاشة بمقاس 6.78 بوصة من نوع AMOLED بتردد 120 هرتز و بدقة 1080 × 2400 بكسل في البوصة

Vivo X Note Screen

الوزن 203 جرام / 206 جرام حسب الإصدار
الأبعاد 165.0 × 75.2 × 8.3 مليمتر

سعر ومواصفات جهاز هاتف Vivo X80... قبل طرحه بالأسواق 1 27/4/2022 - 1:30 ص

مقاومة الماء الهاتف لا يدعم خاصية مقاومة الماء و الغبار
نظام التشغيل Android 12 بواجهة مستخدم Origin OS Ocean الخاصة بأجهزة الفئة العليا فقط (Flag Ship) من شركة Vivo

سعر ومواصفات جهاز هاتف Vivo X80... قبل طرحه بالأسواق 2 27/4/2022 - 1:30 ص

نوع SIM يدعم شريحتين من نوع Nano SIM ولا يدعم بطاقة ذاكرة خارجية
الألوان يتوفر بثلاث ألوان:-

(ازرق، أسود، برتقالي)

رسميًا إطلاق هاتف Vivo X80 مزودًا بكاميرات Sony IMX866 ثلاثية ومعالج قوي والمزيد

خامة الظهر و الإطار جسم الجهاز بالكامل من خامة البلاستيك اللامع (البلاستيك البولي كاربون) و غير مغطى بطبقة حماية
حماية الشاشة الشاشة غير محمية بطبقة حماية من (الزجاج فقط)

رسميًا إطلاق هاتف Vivo X80 مزودًا بكاميرات Sony IMX866 ثلاثية ومعالج قوي والمزيد

الكاميرا الأمامية بجودة 32 ميجا بكسل (عدسة واسعة للتصوير بزوايا متعددة)

يدعم تصوير الفيديوهات بجودة تصل إلى [email protected] بكسل
الكاميرات الخلفية ثلاث كاميرات في الخلفية:-

تأتي الكاميرا الأولى و الأساسية بجودة 50 ميجا بكسل (عدسة واسعة للتصوير بزوايا متعددة)

أما الكاميرا الثانية فهي بجودة 12 ميجا بكسل (وتأتي بخاصية التثبيت البصري، و تقريب بصري يصل إلى ×2)

أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بجودة 12 ميجا بكسل (عدسة واسعة جدا للتصوير بزوايا محيطية عريضة)

فلاش ثنائي من نوع LED

وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة تصل إلى [email protected]/60fps, [email protected]/60fps

أما عن نوع العدسات Zeiss، و نوع عدسات الغطاء أيضا Zeiss T

سعر ومواصفات جهاز هاتف Vivo X80... قبل طرحه بالأسواق 3 27/4/2022 - 1:30 ص

البطارية بطارية سَعَة 4500 مللي أمبير ليثيوم بوليمر و غير قابلة للإزالة
الشاحن يدعم الشحن بقوة 80 وآت حيث تصل إلي 100% في 34 دقيقة

وتدعم الشحن ألاسلكي السريع بقوة 50 وآت

وأيضا خاصية الشحن العكسي لاسلكي بقوة 10 وآت

رسميًا إطلاق هاتف Vivo X80 مزودًا بكاميرات Sony IMX866 ثلاثية ومعالج قوي والمزيد

الذاكرة الداخلية يتوفر بإصدارات التالية :-

256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت، 128 جيجا بايت
الذاكرة العشوائية (الرامات) يتوفر بإصدارين فقط  :-

12 جيجا بايت و 8 جيجا بايت من نوع UFS 3.1

سعر ومواصفات جهاز هاتف Vivo X80... قبل طرحه بالأسواق 4 27/4/2022 - 1:30 ص

المعالج ثماني النواة من نوع MediaTek Dimensity 9000 بتكنولوجيا 4 نانو متر
المعالج الرسومي (الجرافيك)
Mali-G710 MC10

رسميًا إطلاق هاتف Vivo X80 مزودًا بكاميرات Sony IMX866 ثلاثية ومعالج قوي والمزيد

السعر الرسمي بالخارج وفي السوق المصري :-

قد تم تسعير هاتف Vivo X80 بشكل مبدئي في الخارج بالنسبة للنسخة الـ512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر حوالي 530 يورو، أما بالنسبة للسوق المحلي في مصر فلم يتم تسعير الجهاز بشكل مبدئي حتى الآن، أو احتمالية طرحه في السوق المصري من عدمه، حيث إن يوم 29 أبريل هو اليوم المعلن من طرف الشركة رسميا لطرح الجهاز للحجز المسبق في بعض الأسواق العالمية.

أحمد أشرف

كاتب ومدون ومحرر ويوتيوبر وباحث فى شتى مجالات الحياة.



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