سعر ومواصفات جهاز هاتف Samsung Galaxy M52 5G

موعدنا اليوم مع عضو جديد في عائلة سامسونج وبالأخص الفئة المتوسطة التي تدعم ألاتصال حتى الجيل الخامس 5G، نتعرف إلى المواصفات والسعر الرسمي في فروع الشركة.

الشبكات يدعم حتى الجيل الخامس 5G بشرط إن مشغل الاتصالات يدعمها الشاشة بمقاس 6.7 من نوع Super AMOLED Plus وبجودة (2400 × 1080) بتردد 120 Hz

الوزن 173 جرام الأبعاد 164.2 × 76.4 × 7.4 مللي متر

البطارية 5000 مللي أمبير الشحن شحن سريع بقوة 25W

نظام التشغيل Android 11 بواجهة المستخدم One UI 3.1 الخاصة بسامسونج المعالج Snapdragon 778G

الذاكرة الداخلية 128 Giga Bytes الذاكرة العشوائية (الرامات) إصدارين 8 جيجا وإصدار 6 جيجا

الكاميرا الأمامية 32 Mega pixels الكاميرات الخلفية ثلاث كاميرات خلفية :- 64 ( Ultra wide angle) Mega Pixels 12 Mega Pixels 5 Mega Pixels