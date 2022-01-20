سعر ومواصفات جهاز هاتف Samsung Galaxy M52 5G

أحمد أشرف

موعدنا اليوم مع عضو جديد في عائلة سامسونج وبالأخص الفئة المتوسطة التي تدعم ألاتصال حتى الجيل الخامس 5G، نتعرف إلى المواصفات والسعر الرسمي في فروع الشركة.

سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy M52 5G الجديد 2021

samsung galaxy m52 5g

الشبكات يدعم حتى الجيل الخامس 5G بشرط إن مشغل الاتصالات يدعمها
الشاشة بمقاس 6.7 من نوع Super AMOLED Plus وبجودة (2400 × 1080) بتردد 120 Hz

samsung galaxy m52 5g

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الوزن 173 جرام
الأبعاد 164.2 × 76.4 × 7.4 مللي متر

samsung galaxy m52 5g

البطارية 5000 مللي أمبير
الشحن شحن سريع بقوة 25W

samsung galaxy m52 5g

نظام التشغيل Android 11 بواجهة المستخدم One UI 3.1 الخاصة بسامسونج
المعالج  Snapdragon 778G

samsung galaxy m52 5g

الذاكرة الداخلية 128 Giga Bytes
الذاكرة العشوائية (الرامات) إصدارين 8 جيجا وإصدار 6 جيجا

samsung galaxy m52 5g

الكاميرا الأمامية 32 Mega pixels
الكاميرات الخلفية ثلاث كاميرات خلفية :-

64 (Ultra wide angle) Mega Pixels

12 Mega Pixels

5 Mega Pixels

samsung galaxy m52 5g

الألوان ازرق جليدي، اسود، ابيض
السعر الرسمي السعر الرسمي داخل فروع شركة سامسونج 7700 جنية مصري
أحمد أشرف

كاتب ومدون ومحرر ويوتيوبر وباحث فى شتى مجالات الحياة.


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