سعر ومواصفات جهاز سامسونج جالكسي اي 22 اس Samsung Galaxy A22 S

تعتبر سلسلة A من سامسونج من أكثر منتجات سامسونج طرحاً بالاسواق، ورغبة من المستهلكين، فمن المعروف عن منتجات سامسونج تميزها بالجودة العالية والأسعار الاقتصادية المناسبة لجميع الفئات، اليوم تطلق سامسونج جهازها الجديد Samsung Galaxy A22 S، والذي يأتي بمجموعة من المواصفات والمميزات الرائعة، وخاصة الكاميرا، اذا كنت مهتم عزيزي المتابع بهذا الجهاز دعنا نتعرف سوياً الى مواصفات الجهاز.

مواصفات جهاز سامسونج جالكسي A22 S

جاءت مواصفات الجهاز عزيزي المتابع كالآتي:

نظام التشغيل Android 11 مع واجهة One UI 3.

ألوانه الأسود ، الأبيض ، الأزرق ، الأحمر.

المعالج من نوع Exynos 850 مع تكنولوجيا 8 نانومتر ثماني النواة (4×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55 & 4×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) معالج رسومي.

الكاميرا الخلفية تأتي رباعية : الأولى دقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 من نوع Wide مع دعمها الي خاصية PDAF والثانية دقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 من نوع (ultrawide) والثالثة دقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 من نوع (macro) والرابعة دقة 2 ميجا بكسل من نوع (depth) – كما تدعم ليد فلاش.

الكاميرا الأمامية تأتي بكاميرا واحدة مع دقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 من نوع (wide) تدعم خاصية كما تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 أطار في الثانية.

يأتي الهاتف مع اكثر من إصدار من الذاكرة.

دعم الجوال مستشعر البصمة في الخلف بالإضافة الي التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة.

يدعم البصمة.

يأتي مع سماعات خارجية من نوع mano.

منفد سماعات أذن 3.5 ملم.

منفذ الـ USB فيأتي من النوع الـ 2.0 Type-C مع دعم لخاصية On-The-Go.

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

يدعم تشغيل شريحتين اتصال من نوع Nano Sim في وضع استعداد مزدوج.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G.

خامات الصنع الظهر والاطار من البلاستيك.

يدعم راديو FM .

يدعم الـ NFC.

وزن الهاتف 192جرام.

يأتي الهاتف مع أبعاد طول 163.7 × وعرض 75.3 × وارتفاع 8.9 ملم.

محتويات علبة هاتف سامسونج جالكسي A22 S

تشتمل علبة الجهاز على مايلي:

اسكرينة للحماية لشاشة الهاتف.

دبوس معدني لفتح مخرج الشريحة

سلك USB من نوع Type C

راس شاحن

سماعات الاذن

كتاب الاستخدام

ضمان الجوال.

مميزات جهاز A22 S

سعر مميز للغاية مع الإمكانيات التي يقدمها.

تصميم جديد وأنيق وبألوان عصرية .

جودة مميزة للكاميرا تجعلك تحصل علي تجربة رائعة.

إصدارات كثيرة من حيث مساحة التخزين الداخلية والذاكرة العشوائية كما أنه يدعم زيادة المساحة عن طريق تركيب كارت بفتحة مخصصة.

الهاتف يدعم منفذ خاض بسماعات الأذن.

البطارية ذات سعة ضخمة وأنها تدعم الشحن السريع.

الشاشة كبيرة الحجم مع معدل تحديث 90Hz.

سعر هاتف سامسونج اي 22 اس

جاء السعر عالميا في الخارج للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام ما يعادل 220 دولار أمريكي، أما في مصر بلغ سعر النسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام تقريبا 3500 جنيه، في السعودية النسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام في حدود 825 ريال.