سعر ومواصفات جهاز انفيكس نوت 11 Infinix Note الجديد 2022

تتنافس الشركات المصنعة إلكترونيات على إنتاج العديد من الإصدارات الحديثة والمتطورة، وتسعى دوماً إلى تحديث منتجاتها واصدراتها من الأجهزة الذكية والحواسيب المطورة، احدى هذه الشركات شركة اينفيكس احدى أكبر وأهم شركات الهواتف وتمتلك الشركة مراكز متنوعة ومصنع لتصنيع الهواتف المحمولة، كما تتوافر هواتفها في حوالي 30 بلداً في مختلف أنحاء العالم، سنتعرف الى هاتف جديد من هواتف انفينكس وهو نوت 11.

اينفنكس نوت 11

أعلنت شركة انفنكس عن هاتفها الجديد نوت 11 ضمن هواتف انفنكس الجديدة ليستكمل تطوير هاتف انفنكس السابق ال Infinix Note 10 حيث تم تطوير الشاشة لتصبح شاشة اموليد لتحصل على ألوان أفضل مع ترقية بسيطة في الكاميرا الخلفية مع سرعة شحن ممتازة بقوة, دعونا نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف Infinix Note 11 وما هي أهم مواصفاته ومحتويات علبته وسعره في مصر.

مواصفات جهاز Infinix Note 11

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أبعاد الهاتف 164.4×76.7×7.9 ملم.

وزن 184 جرام .

يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني ال2G والجيل الثالث ال 3G والجيل الرابع ال4G.

الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف من البلاستيك.

الشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة من الأعلى وتأتي من نوع AMOLED بمساحة 6.7 إنش بجودة ال FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 393 بكسل لكل إنش مع دعم الهاتف لأبعاد العرض الجديدة بنسبة 20:9.

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية.

يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه في منفذ منفصل .

معالج من شركة ميدياتيك من نوع Helio G88 بتكنولوجيا ال 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G52 MC2 فهو نفس المعالج الموجود في ال Infinix Hot 11S.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فلاش امامي مزدوج.

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية: الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.6 وهي الكاميرا الأساسية. الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بعمل العزل والبورتريه. الكاميرا الثالثة فتأتي من نوع QVGA وهي الكاميرا الخاصة بالـ AI Lens بالإضافة إلى فلاش رباعي من نوع ليد فلاش.

يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب.

يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن.

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتحصل على صوت مجسم.

منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C مع خاصية الـ OTG لتشغيل أي USB Driver على هاتفك.

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط .

نظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة انفنكس الـ XOS 10.

يتوفر الهاتف باللون الابيض وباللون الأسود وباللون الأخضر.

محتويات العلبة

محتويات علبة الهاتف تشتمل على الآتي:

هاتف Infinix Note 11 مع اسكرينة.

رأس الشاحن بقوة 33 واط

جراب ظهر أسود لحماية الهاتف.

دبوس معدني.

كتيب التعليمات يوضح كيفية إستخدام الهاتف.

سلك USB من نوع Type C.

سماعات الاذن.

السعر في مصر

الأسعار الرسمية في مصر، للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 3400 جنيه مصري،و النسخة الثانية تاتي بسعة 128 جيجا للذاكرة الداخلية مع 6 جيجا رام بسعر 3666 جنيه مصري، ويمكن ان يختلف السعر من معرض لأخر بأسعار قليلة.