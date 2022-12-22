ايفون 14 برو ماكس 256 بدون مجاملة سعر ومواصفات أقوى ما أنتجت أبل

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إطلاق شركة أبل سلسلة Iphone 14 في سبتمبر الماضي، نال إصدار ايفون 14 برو ماكس 256 اهتمام المستخدمين في مختلف الدول، ومن الأسباب التي عززت الاهتمام بهذه النسخة وتفضيلها عن غيرها من نسخ عائلة آيفون 14 الجديدة، مراجعات بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة وقنوات يوتيوب بصفة خاصة، التي أشادت بإمكانيات نسخة برو ماكس سعة 256، بوصفهم لها بالمتينة وقوة الأداء والعدد الهائل من الميزات التي جاءت بها طرازات iphone 14 Pro‌، بالإضافة لسعر هذه النسخة المناسب لمن يرغبون في الترقية من إصدارات Iphone 11 أو 13 إلى البرو ماكس 14.

ومن جانب آخر قللت بعض قنوات يوتيوب المختصة في مراجعة الهواتف من قيمة ايفون 14 بجميع نسخه، مبررين ذلك بعدم وجود اختلاف واضح بين أيفون 13 وإصدار 14 الجديد باستثناء الكاميرات التي جاء بها هذا الأخير، وهناك من عبر عن استيائه من الجهاز بسبب نفاذ البطارية على عكس ما كان متوقعا.

أهم مواصفات Iphone 14 Pro Max 256

نظام التشغيل iOS 16 الشاشة شاشة من نوع ريتنا سوبر XDR شاشة OLED تغطي الواجهة بالكامل مقاس 6.7 إنش ، وضوح 2796 × 1290 بكسل بكثافة 460 بكسل لكل إنش بمعدل تحديث 120 هرتز الحد الأقصى للسطوع 1000 شمعة/المتر المربع، درجة السطوع القصوى 1600 شمعة/المتر المربع HDR، درجة السطوع القصوى 2000 شمعة/المتر المربع في الخارج المعالج معالج من نوع A16 Bionic سداسي النواة بتكنولوجيا تصنيع 5 نانو

ذاكرة بسعة 256 جيجا بايت من نوع NVMe الكاميرا كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري الـ OIS الثانية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.8 الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع البطارية بطارية بحجم 4300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط يدعم الشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة 15 واط يدعم الشحن اللاسلكي شبكات الاتصال يدعم جميع الشبكات من الجيل الثاني إلى الخامس ألوان الهاتف الأسود والذهبي والرمادي الفاتح والبنفسجي

اسعار جهاز Apple ابل ايفون 14 برو Max 256

سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس الجديد 256 جيجا في السعودية 5650 ريال سعودي

سعر برو ماكس 256 جيجابايت في مكتبة جرير 5699 ريال متوفر أسود فلكي، بنفسجي غامق، ذهبي، فضي

أسعار Iphone 14 Pro Max 256 GB في مصر ما بين 62.000 إلى 65.000 جنيه مصري

ايفون 14 برو ماكس Apple iphone pro Max في الإمارات يختلف من متجر لآخر ويبدأ من 5499 إلى 6099 درهم

Apple Iphone 14 pro max ايفون برو ماكس في قطر يتراوح سعره ما بين 5299 و6199 ريال قطري

ايفون برو ماكس 256 في الأردن من 1099 إلى 1599 دينار أردني

سعر هاتف ايفون 14 بتاريخ 31-12-2022

السعر في السعودية: 4699 ريال نسخة 128 جيجا 5099 ريال نسخة 256 جيجا 5949 ريال نسخة 512 جيجا و6799 ريال نسخة 1 تيرا بايت

السعر في الإمارات: 4699 درهم 128 جيجا و5099 درهم 256 جيجا و5949 درهم 512 جيجا و6799 درهم 1 تيرا بايت

السعر في مصر: 30.999 جنيه 128 جيجا و3.,633 جنيه 256 جيجا و3.,073 جنيه 512 جيجا و43.513 جنيه 1 تيرا بايت

أسعار هاتف ايفون 14 برو ماكس 256 لشهر يناير 2023

نسخة 256 جيجا 6 جيجا رام سعرها 1199 دولار ما يعادل 4508 ريال سعودي ما يعادل 29.640 جنيه مصري، ومن المتوقع أن تخفض شركة أبل أسعار سلسلة ايفون 14 خلال الفترة المقبلة بعد أن تم تخفيضها مع بداية العام الجديد 2023، وفقا لما ذكره بعض المحللين في تقارير إعلامية جديدة.