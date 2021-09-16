سعر ومواصفات ايباد ميني 6 ipad mini الجديد 2021

أعلنت شركة آبل عن حزمة هواتفها الجديدة في المؤتمر الصحفي الذي أعلن سابقاً في المقر الرئيسي للشركة، حيث ازدادت مؤشرات البحث عن ايباد ميني 6 ipad mini الجديد، كما انه يحمل العديد من المواصفات الجديدة والمميزة والمختلفة عن الهواتف الأخرى التي تم إضافتها على النسخ القديمة من الجهاز، فاليوم سوف نعرض لكم من خلال موقع نجوم مصرية سعر ايباد ميني 6 ipad mini، وأهم المواصفات التي يحملها الجهاز.

مواصفات ايباد ميني 6 ipad mini الجديد:

اكتسح الجهاز مؤشرات البحث وتصدر المحركات على العديد من المواقع وسرق الأضواء عن التي أعلنت عنها الشركات المنافسة منها شركة سامسونج التي أعلنت قبل أيام عن هاتفها الجديد galaxy a52s 5g، ولوحظ عدد مبيعات هائل للجهاز، وهذا ما يدل رغبة الأشخاص بالمواصفات الداخلية للهاتف، ومن هذه المواصفات:

يأتي الهاتف بشاشة Liquid Retina الزجاجية، مقاسها 8.3 بوصة، و2266*1488 بكسل، وتتميز بإضاءة مريحة للعين من نوع LED.

تدعم شاشة الجهاز قلم اللمس.

وزن الهاتف قليل جداً 300 جرام.

يعمل الجهاز بقوة معالجة A15 Bionic، ويتميز بأنه يحتوي على وحدة معالجة تقدم بنسبة أربعين في المائة من ناحية الأداء، ووحدة معالجة لرسومات خماسية تقوي الأداء بنسبة تصل إلى ثمانين في المائة.

المعالج سريع جدًا يعتمد على نظام التشغيل 14 ios ويعادل ضعف المعالجات السابقة.

يحتوي الجهاز على ذاكرة داخلية بحجم 64 جيجا بايت، و256 جيجا بايت.

ذاكرة عشوائية رام بسعة 4 جيجا بايت.

سعر ايباد ميني 6 ipad mini الجديد:

قامت شركة آبل بتحسين سعر الهاتف بسبب العديد من الشكاوي من قبل المستخدمين، حيث تم الإعلان عن سعر الايباد ميني حجم 64 جيجا بايت 500 دولار أمريكي أي ما يعادل 2300 ريال سعودي، و8200 جنيه مصري، أما فئة 256 جيجا بايت تأتي بسعر 680 دولار أمريكي.