سعر ومواصفات اوبو رينو 8 برو Oppo Reno 8 Pro

يعتبر هاتف أوبو رينو ٨ من أفضل الموبيلات الحديثة وتم تواجده في السوق المصري، وله معالج قوي Dimensity 1300، وله كاميرا أمامية وخلفية، ويحتوي على ميكروفون يمنع الضوضاء ثانوي، ويدعم الهاتف الجيل الخامس G5 وهو مصنوع من الزجاج والإطار من المعدن، وله كارت ميموري لزيادة مساحة الهاتف.

مواصفات هاتف أوبو رينو ٨

يكون وزن الهاتف ١٧٩ جرام.

له كاميرا أمامية بدقة ٣٢ ميجا بكسل.

يحتوي على كاميرا خلفية بدقية ٥٠ ميجا بكسل.

يدعم الهاتف شبكة الجيل الثاني G2 والجيل الثالث G3 والجيل الرابع G4 والجيل الخامس G5.

يمكن تصوير الفيديو بجودة K8 إلتقاط ثلاثين إطار في الثانية.

نوع شاشة الهاتف أوبو ٨ نوع Aamole

وحجم الشاشة ٦,٤٣ بوصة.

يكون بلوثوت الهاتف من إصدار الخامس

يدعم مستشعر الباصمة في ظهر الهاتف.

تكون سعة بطارية الهاتف ٤٥٠٠ مللي أمبير، وتدعم البطارية الشحن السريع.

نظام التشغيل لهاتف أوبو رينو ٨ هو أندرويد ١٢.

له ألوان مميزة مثل اللون الذهبي واللون الأزرق والأسود، وله تصميم مميز ورائع.

يدعم الهاتف شريحتين نانو.

مميزات أوبو رينو ٨

يكون هاتف أوبو رينو ٨ بأحدث إصدارا ولا تحتاج إلى تحديث النظام.

تعمل البطارية لوقت وعدد ساعات كبيرة.

يكون شحن الهاتف بشكل سريع بقوة ٦٥ واتا.

تكون شبكة هاتف أوبو قوية.

له شكل ومظهر متميز وجذاب.

عيوب أوبو رينو ٨

لا يحتوي على لمبة للإشعارات.

لا يكون مقاوم للماء والغبار مثل أغلب الهواتف الأخرى.

لا يحتوي على الراديو.

لا يمكن الشحن باللاسلكي.

سعر هاتف أوبو رينو ٨

يبلغ سعره 450 دولار أمريكي فقط.