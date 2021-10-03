تسعى شركة Infinix على التطور والانتقال من موضعها التقليدي بالأسواق لتنافس بهواتفها الجديدة الهواتف الاخرى في الفئة المتوسطة، وقد طرحت هاتفها الجديد Infinix Zero X Pro زيرو إكس برو بعدد مميز من المواصفات والمزايا التي أبرزها الكاميرا الثلاثية والبطارية التي تأتي بحجم 4500 مللي أمبير، في السياق التالي نوضح سعر ومواصفات انفينيكس Infinix Zero X Pro في مصر والسعودية 2022.

مواصفات انفينيكس Infinix Zero X Pro

قدمت شركة انفينيكس هاتفها Infinix Zero X Pro بمواصفات قوية في الفئة المتوسطة، وهي تتمثل في التالي:

ظهر الهاتف مصنوع من الزجاج المنقوش بالنجوم الرقيقة.

إطار الهاتف مسطح ومصنوع من البلاستيك.

وزن الهاتف 193 جرام، وبسمك 7.8 ملم.

شاشة الهاتف من نوع amoled

حجم الشاشة 6.67 بوصة.

المعالج ميدياتيك Helio G95 بتكنولوجيا 12 نانو.

يتوفر بالجهاز بصمة موجودة أسفل الشاشة سريعة.

كما يتوفر خاصية Face Unlock

أداء البطارية يدوم من 6 إلى 7 ساعات.

شاحن البطارية 45 واط.

الهاتف يدعم شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري.

كاميرا هاتف Infinix Zero X Pro

الكاميرا الأمامية ثلاثية وتجدها تنقسم إلى الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية 8 ميجا بيكسل، والكاميرا الثالثة 8 ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي 16 ميجا بيكسل بفلاش ليد مزدوج.

سعر هاتف Infinix Zero X Pro

يأتي سعر هاتف Infinix Zero X Pro في مصر للنسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بقيمة تبلغ 5888 جنيه مصري.

كما تأتي قيمة سعر هاتف Infinix Zero X Pro في السعودية بقيمة 1404 ريال سعودي.

مميزات وعيوب هاتف Infinix Zero X Pro