سعر ومواصفات انفينيكس Infinix Zero X Pro في مصر والسعودية 2022

بواسطة مي صالح

تسعى شركة Infinix على التطور والانتقال من موضعها التقليدي بالأسواق لتنافس بهواتفها الجديدة الهواتف الاخرى في الفئة المتوسطة، وقد طرحت هاتفها الجديد Infinix Zero X Pro زيرو إكس برو بعدد مميز من المواصفات والمزايا التي أبرزها الكاميرا الثلاثية والبطارية التي تأتي بحجم 4500 مللي أمبير، في السياق التالي نوضح سعر ومواصفات انفينيكس Infinix Zero X Pro في مصر والسعودية 2022.

سعر ومواصفات انفينيكس Infinix Zero X Pro

مواصفات انفينيكس Infinix Zero X Pro

قدمت شركة انفينيكس هاتفها Infinix Zero X Pro بمواصفات قوية في الفئة المتوسطة، وهي تتمثل في التالي:

  • ظهر الهاتف مصنوع من الزجاج المنقوش بالنجوم الرقيقة.
  • إطار الهاتف مسطح ومصنوع من البلاستيك.
  • وزن الهاتف 193 جرام، وبسمك 7.8 ملم.
  • شاشة الهاتف من نوع amoled
  • حجم الشاشة 6.67 بوصة.
  • المعالج ميدياتيك Helio G95 بتكنولوجيا 12 نانو.
  • يتوفر بالجهاز بصمة موجودة أسفل الشاشة سريعة.
  • كما يتوفر خاصية Face Unlock
  • أداء البطارية يدوم من 6 إلى 7 ساعات.
  • شاحن البطارية 45 واط.
  • الهاتف يدعم شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري.

كاميرا هاتف Infinix Zero X Pro

  • الكاميرا الأمامية ثلاثية وتجدها تنقسم إلى الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية 8 ميجا بيكسل، والكاميرا الثالثة 8 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي 16 ميجا بيكسل بفلاش ليد مزدوج.

سعر هاتف Infinix Zero X Pro

يأتي سعر هاتف Infinix Zero X Pro في مصر للنسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بقيمة تبلغ 5888 جنيه مصري.

كما تأتي قيمة سعر هاتف Infinix Zero X Pro في السعودية بقيمة 1404 ريال سعودي.

سعر ومواصفات انفينيكس Infinix Zero X Pro في مصر والسعودية 2022 1 3/10/2021 - 2:36 ص

مميزات وعيوب هاتف Infinix Zero X Pro

المميزات العيوب
  • أداء الكاميرا ممتاز.
  • يتوفر شاحن سريع 45 واط.
  • الشاشة سريعة 120 هرتز.
  • يتميز الهاتف بالتصميم الأنيق.
  • مستشعر التقارب ممتاز.
  • الهاتف يسخن قليلًا مع تشغيل الألعاب.
  • السعر المرتفع نسبيًا بالمقارنة بالأسعار في نفس الفئة.
  • عدم توفر ميكروفون لعزل الضوضاء.
  • صوت الهاتف ليس هو الأفضل.
  • بروز الكاميرات غير متناسق مع الهاتف.


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مي صالح

كاتبة مقالات بحثية وإخبارية، أعمل في مجال الكتابة منذ عام 2011 حتى الآن، مهندسة ميكانيكا وأحب القراءة والرسم وبرامج الكمبيوتر.

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