سعر ومواصفات انفينيكس Infinix Zero X Pro في مصر والسعودية 2022
تسعى شركة Infinix على التطور والانتقال من موضعها التقليدي بالأسواق لتنافس بهواتفها الجديدة الهواتف الاخرى في الفئة المتوسطة، وقد طرحت هاتفها الجديد Infinix Zero X Pro زيرو إكس برو بعدد مميز من المواصفات والمزايا التي أبرزها الكاميرا الثلاثية والبطارية التي تأتي بحجم 4500 مللي أمبير، في السياق التالي نوضح سعر ومواصفات انفينيكس Infinix Zero X Pro في مصر والسعودية 2022.
مواصفات انفينيكس Infinix Zero X Pro
قدمت شركة انفينيكس هاتفها Infinix Zero X Pro بمواصفات قوية في الفئة المتوسطة، وهي تتمثل في التالي:
- ظهر الهاتف مصنوع من الزجاج المنقوش بالنجوم الرقيقة.
- إطار الهاتف مسطح ومصنوع من البلاستيك.
- وزن الهاتف 193 جرام، وبسمك 7.8 ملم.
- شاشة الهاتف من نوع amoled
- حجم الشاشة 6.67 بوصة.
- المعالج ميدياتيك Helio G95 بتكنولوجيا 12 نانو.
- يتوفر بالجهاز بصمة موجودة أسفل الشاشة سريعة.
- كما يتوفر خاصية Face Unlock
- أداء البطارية يدوم من 6 إلى 7 ساعات.
- شاحن البطارية 45 واط.
- الهاتف يدعم شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري.
كاميرا هاتف Infinix Zero X Pro
- الكاميرا الأمامية ثلاثية وتجدها تنقسم إلى الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية 8 ميجا بيكسل، والكاميرا الثالثة 8 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي 16 ميجا بيكسل بفلاش ليد مزدوج.
سعر هاتف Infinix Zero X Pro
يأتي سعر هاتف Infinix Zero X Pro في مصر للنسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بقيمة تبلغ 5888 جنيه مصري.
كما تأتي قيمة سعر هاتف Infinix Zero X Pro في السعودية بقيمة 1404 ريال سعودي.
مميزات وعيوب هاتف Infinix Zero X Pro
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