سعر ومواصفات النسخة العالمية من هاتف ون بلس 10برو في الأسواق

خلال مؤتمرًا صحفيًا أعلنت شركة ون بلس رسميًا عن إطلاق هاتفها ون بلس 10 برو في الأسواق العالمية، والذي جاء بمواصفات مشابهة إلى حد كبير مع النسخة المحلية للصين التي كشف عنها قبل ثلاثة أشهر في الصين فقط، مع تغيير رئيسي واحد لسوق أمريكا الشمالية، وهو أن الشاحن بقدرة 65 واط وهي قدرة أقل من باقي أسواق العالم، وفي هذا المقال سنتعرف على مواصفات وأسعار ون بلس 10برو النسخة العالمية.

مواصفات وان بلس 10 برو العالمية

قامت الشركة في وقت سابق من العام الجاري بإصدار نفس الهاتف في الصين، والذي يختلف عن الإصدار العالمي من حيث الشحن السريع، حيث تحتوي النسخة العالمية من الهاتف على عدة مواصفات وهي كالتالي:

الشاشة تأتي من نوع AMOLED بتقنيات LTPO الجيل الثاني، مقاسها 6.7 بوصة بدقة QHD بلس وهي دقة مشابهة لما قدمته الشركة في السابق، ومعدل تحديث حتى 120 هرتز.

المعالج يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم الأحدث، سنابدراجون 8 الجيل الأول الذي لقى استحسان الكثير ويدعم غالبية الهواتف الرائدة في السوق بالوقت الحالي، ويدعمه خيارات الذاكرة العشوائية ومساحة التخزين الداخلية بين 8 إلى 12 جيجا بايت رام، و128 أو 256 جيجا بايت من التخزين.

الكاميرا هناك شراكة بين الشركة وhasselblad التي طورت مستشعرات كاميرا من سوني، إذ يعمل الهاتف بكاميرا خلفية من ثلاث عدسات الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل من بفتحة عدسة f/1.8، والعدسة الثانية بدقة 50 ميجا بيكسل والثالثة للتقريب وعزل الخلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، وتتيح تقريب بنسبة 3.3 مرة ويمكن زيادته حتى 30 مرة من خلال التقريب الرقمي، وتأتي الكاميرا الأمامية للسيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل وتم تطويرها أيضًا بمستشعرات سوني IMX615 .

الفيديو يأتي الفيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطار في الثانية، ويصل إلى 8K للتصوير بمعدل 30 إطارًا، ويدعمه مثبت بصري وليزر AF بالإضافة إلى فلاش LED لتقديم تجربة مميزة في التصوير.

البطارية يأتي الهاتف مع بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير وشاحن بقدرة 80 واط (65 واط في دول أمريكا الشمالية كما سبق التنويه) ولكن في الدول العربية سيكون مع الشاحن السريع، حيث يمكن إعادة ملء البطارية بالكامل من 0 إلى 100% خلال 47 دقيقة.



صور الهاتف الجديد

سعر OnePlus 10 Pro

فيما يتعلّق بسعر الهاتف سوف يبدأ من 899 دولار أمريكي للإصدار الأساسي 8/128 جيجابايت، وسوف يبدأ البيع في 5 أبريل و 8 أبريل حسب المنطقة، أما أسعاره في الدول العربية هي كالتالي: