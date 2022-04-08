سعر ومواصفات إنفينيكس Infinix Hot 10 وحش الألعاب ملك الهواتف الاقتصادية

يعد هاتف إنفينيكس Infinix Hot 10، من أفضل الهواتف الاقتصادية، وذلك بفضل ما أضافته عليه الشركة الصينية المنتجة له من تحسينات وترقيات، تجعله من أنسب الهواتف لعشاق الألعاب منخفضة التكلفة، هذا بالإضافة إلى سعره الاقتصادي المناسب جداً لفئات الشباب، وسوف نتناول في السطور التالية سعر ومواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Hot 10:-

سعر ومواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Hot 10 وحش الألعاب وملك الهواتف الاقتصادية:-

يتميز بأنه يأتي في تصميم هندسي لامع وأنيق، أبعاده 171.1 × 77.6 × 8.9 ملميتر، ويبلغ وزنه نحو 195 جرام، كما أنه مزود بهيكل مصنوع من البلاستيك، وله عدد من المواصفات الهامة الآتية:-

الشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.82 بوصة مما يمنح متعة أكبر للمشاهدة بدقة 1640 × 740.

بطارية بسعة 5200 مللي أمبير بقوة شحن 10 واط.

معالج ثماني النواة ومخصص لهواتف الألعاب من نوع Helio G 70 من إنتاج شركة ميدياتك، وتم تطويره بدقة تصنيع 12 نانومتر.

يقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجا بايت قابلة للتوسعة.

مزود بمجموعة 4 كاميرات، عبارة عن كاميرا أمامية سيلفي ذات زاوية عريضة بدقة 8 ميجا بكسل، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 16 ميجا بكسل، بالإضافة إلى مستشعران بدقة 2 ميج بيكسل يقومان بمهمة تصوير العمق والماكرو.

يتوفر في 4 ألوان هي الأسود والأزرق والأخضر والبنفسجي.

نظام التشغيل أندرويد 10.

يدعم الراديو.

يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني والثالث والرابع 4G.

سعر الهاتف يبلغ في مصر نحو 2300 جنيه مصري تقريباً، وفي السعودية بسعر 710 ريال سعودي تقريباً.

وبذلك يكون قدمنا من خلال هذا التقرير سعر ومواصفات وحش الألعاب منخفضة التكلفة، والتي يقبل عليها فئة الشباب والأطفال، حيث أن السعر والمواصفات يلعبان دوراً رئيسياً في المقارنة بين هاتف وأخر، فكلما كانت المواصفات عالية والسعر مناسب، يكون هناك إقبال متزايد من قبل الشباب على شراء هذا الهاتف، وقد لاقت الهواتف التي تنتجها شركة إنفنتكيس رواجاً كبيراً من قبل الشباب في مصر وغيرها من الدول العربية الأخرى.