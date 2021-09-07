سعر ومواصفات أيفون 13 برو iPhone 13 Pro.. تعرف على العيوب وموعد طرحة في الأسواق

يبدو أن شركة أيفون تعمل على تطويرات جديدة في التصميم وفي التكنولوجيا لكي تبقى الأفضل دائما، كما أيضا تعمل على العيوب التي ظهرت في الهاتف iPhone 12، حيث اقترب نزول النسخة الجدية من الهاتف iPhone 13 التي من المتوقع أن ينزل في 14 من شهر سبتمبر، حيث من المتوقع أن سيتم أصدار 4 أصدرات مختلفة من هذه السلسلة.

أيفون 13 برو

يوجد تقنية جديدة للعرض وهي معدل ديناميكي يصل إلى 120 هرتز، وبالتأكيد يوجد سلاسة في الرسوم المتحركة وهي الميزة التي تتميز بها جميع هواتف أيفون حيث تساعدك أثناء لعبك الألعاب ومشاهدة الأفلام، حيث اقترب جدا موعد نزول الهاتف لم يتبقى سوى أسبوعين تقريبا وسيتم طرحة في الأسواق بأربع نسخ وهما:

iPhone 13.

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

مواصفات iPhone 13 Pro

هاتف جديد من أيفون والتي هي من أقوى الشركات حاليا التي تقدم لنا مواصفات iPhone 13 Pro كالأتي:

معالج الهاتف: سداسي النواة بـ 5 نانو تكنولوجي.

حجم الشاشة: يكون 6.3 أنش بدقة 1170 في 2532 بكسل.

رام الهاتف: 8 جيجا رام.

وحدة التخزين: يوجد 128/ 256/ 512.

بطارية الهاتف: 4000 مللي أمبير.

وزن الهاتف: 225 جرام.

لون الهاتف: يتوفر بالعديد من ألألون ومنها لون الفضي والأسود والأبيض والأزرق واللون الوردي.

الكاميرا الخلفية: تأتي رباعية 12+16+20+24 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية: تأتي مزدوجة بدقة 16/12 ميجا بكسل.

نوع الشريحة: يدعم جميع أنواع الشرائح حتى 5G، وتكون شريحة واحدة فقط.

عيوب هاتف iPhone 13 Pro

رغم نجاح شركة أيفون ولكن هواتفها لا تخلو من العيوب، والعيوب هي:

لا يدعم الذاكرة الخارجية، إذا أردت مساحة تخزين أضافية فليس لديك حل.

لا يدعم الهاتف لمبة أشعارات.

لا يدعم الهاتف الراديو.

لا تحتوى على الهاتف علي شاحن أو سماعة.

هذا الهاتف ثقيل، إذا كنت من محبين الهواتف الأقل وزنا، فهذا الهاتف لن يناسبك.

سعر iPhone 13 Pro

سعر نسخة 128 جيجا و 6 جيجا رام.