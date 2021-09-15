سعر ومواصفات أيفون 13 برو iphone 13 pro / أعلنت شركة أبل رسمياً بسعر يبدأ من 699 دولار

لقد أعلنت شركة ابل عن نزول سلسلة الهواتف iphone 13 الجديدة والتي تبدأ بسعر 699 دولار أمريكي حتى 1099 دولار أمريكي، كما أيضا تأتي هذه السلسلة بتطور كبير في الكاميرا مع تحسينات كبيرة في الوضع الليلي وصورة الفيديو وغيرها، مع زوم بصري أوسع كما أيضا سيتوفر معالج اسرع والبطاريات سيكون بها تحسينات كبيرة عن نسخة أيفون 12، وسعه التخزين في هذه النسخة ستصل الى 1 تيرابايت مثل ما أعلنت الصفحة الرسمة.

iphone 13 pro

ومثل السلسلة السابقة ستوفر شركة ابل 4 أصدارات من هذه السلسلة، وسيكون متوفر بـ 5 ألوان، كما أيضا سيكون ثلاثي الكاميرات في الخلاف ليكون أوضح ليلا (عريضة، وتلسكوب، وواسعة للغاية) والأربع نسخ هما:

مواصفات أيفون 13 برو

تم الإعلان علي الهاتف اليوم الموافق 14 سبتمبر وسيكون متوفر في الأسواق يوم 24 سبتمبر بالمواصفات الأتية:

وزن الهاتف: 240 جرام.

معالج الهاتف: Apple A15 Bionic

الرامات الهاتف: 8 جيجا رام.

مساحة التخزين الداخلية للهاتف، ستتوفر بـ 128/ 256/ 512 جيجا بايت.

حجم الشاشة: 6.7 بوصة.

دقه الشاشة: 2778 × 1284 بكسل.

معدل التحديث الهاتف: 120 هرتز.

قوة إضاءة الشاشة: ستكون 1200 شمعة.

مواصفات الكاميرا الأمامية: مزدوجة الأساسية 12 م.ب فتحة عدسة F/2.2 والكاميرا الثانية للعزل SL 3D

مواصفات الكاميرا الخلفية، الكاميرا الأولى/ دقة 12 م.ب فتحة عدسة F/16. والكاميرا الثانية لعمل الزوم/ تأتى بفتحة عدسة F/2.0، الكاميرا الثالثة للتوسيع وتأتى بدقة 12 م.ب.

مميزات iphone 13 pro

يدعم الهاتف الشاحن السريع، قادر على شحن 20 وات.

يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

يدعم الشريحة الثنائية.

خامات صنع الهاتف عالية الجودة ذات مواد عالمية فخمة.

معالج الهاتف قوي جدا يعمل على تكنولوجيا الجيل الخامس.

تتوفر في الكاميرا جودة عالية حتى تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4k.

بطاريات هذه السلسلة أقوى من السلسلة السابقة أيفون 12.

محتويات علبة iphone 13 pro

يأتي مع الهاتف الأتي:

دبوس معدني لكي يتم فتح مخرج الشريحة.

أسكرينه لحماية الشاشة.

سلك USB.

كتاب أرشادات الاستخدام للهاتف.

ضمان للهاتف.

عيوب هاتف iphone 13 pro

الهاتف لا يدعم الذاكرة الخارجية.

لا يدعم الهاتف الراديو.

الهاتف ثقيل.

لا تضمن العلبة على شاحن أو سماعه للأذن.

سعر الهاتف أيفون 13 برو