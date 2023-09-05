سعر ومواصفات أوبو فيند اكس 4 برو: الهاتف الذكي الفاخر والمتطور

من منا لا يحلم بامتلاك هاتف ذكي يجعل حياته أسهل وأمتع؟ هاتف يمكنه من الاتصال بالعالم والاستمتاع بأحدث التقنيات والابتكارات؟ هاتف يلبي كل رغباته ويفاجئه بمزايا لم يتوقعها؟ إذا كنت تبحث عن هذا الهاتف، فلا تبحث بعيداً، فأوبو فيند اكس 4 برو OPPO Find X4 Pro هو الهاتف الذي تحتاجه، هذا الهاتف هو أحدث وأجمل الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة أوبو في عام 2023.

المواصفات

الشاشة شاشة OLED بحجم 6.7 بوصة، بدقة 1440 × 3216 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز الكاميرا كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 13 + 3 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل المعالج معالج كوالكوم سناب دراغون 8 جنريشن 2 ثماني النوى الذاكرة ذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية بحجم 256 جيجابايت البطارية بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع واللاسلكي والعكسي نظام التشغيل كولور أو إس ColorOS 12 مبني على أندرويد 13 سعر الهاتف 940 دولار المزايا الإضافية مستشعر بصمة تحت الشاشة، مقاومة للماء والغبار، دعم شبكات 5G

المميزات

هاتف أوبو فيند اكس 4 برو يقدم تجربة مشاهدة خلابة، حيث تتمتع شاشته بألوان زاهية وتفاصيل واضحة وسلاسة في التنقل، كما تتمتز كاميرته بالجودة العالية والتفاصيل الدقيقة، مما يسمح لك بالتقاط صور وفيديوهات رائعة في كل ظروف الإضاءة، هذه الكاميرا تستخدم تقنية OIS للحد من اهتزاز الصورة، وتقنية HDR10+ لزيادة نطاق الألوان.