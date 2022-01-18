سعر ومواصفات أوبو رينو 6 لايت OPPO Reno6 Lite

بشاشة بمقاس 6.43 بوصة اموليد ودقة 2400*1080 بكسل، ومعالج كوالكوم سناب دراجون 662 بتكنولوجيا 11 نانو متر، أطلت علينا عملاق الصين شركة أوبو للأجهزة الإلكترونية، بهاتف جديد ضمن سلسلة رينو المميزة، هذه المرة أطلت بنسخة لايت أي نسخة أخف وأقل بالمواصفات، جهاز أوبو رينو 6 لايت، هو موضوع حديثنا اليوم، سنتعرف الي مواصفاته وسعره وبعض من مميزاته، تابع مقالنا عزيزي الزائر لتتعرف أكثر على هذا الجهاز ومميزاته.

مواصفات جهاز أوبو رينو 6 لايت

أبعاد الهاتف: الارتفاع 160.3 × العرض 73.8 × السمك 8 ملي متر

الوزن: 175 جرام

مادة التصنيع: زجاج أمامي، إطار جانبي بلاستيكي ظهر بلاستيكي.

نوع الشرائح: نانو SIM شريحتين في وضع الاستعداد.

الشبكات: جيل ثاني ثالث رابع.

الشاشة من نوع: AMOLED تدعم 16 مليون، تدعم اللمس المتعدد.

المساحة: 6.43 بوصة – نسبة أبعاد الشاشة: 20:9

الدقة: 2400 × 1080 بكسل – كثافة البيكسلات في البوصة: 409

معدل تحديث الشاشة: 60 هرتز

شدة الإضاءة: 430 شمعة أقصى إضاءة: 800 شمعة

طبقة حماية: غير معلن

مساحة الشاشة لجسم الهاتف: 84.4 %

واجهة المستخدم: ColorOS 11.1

نظام التشغيل: اندرويد 11

المعالج Qualcomm Snapdragon 662 11 نانومتر، بسرعة ثماني النواة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجا بايت

الرام: 8 جيجا بايت.

يدعم كارت ميموري خارجي.

الكاميرا الخلفية ثلاثية: 48 ميجا بكسل فتحة عدسة f/1.7 ثنائي التركيز التلقائي بزاوية واسعة. 2 ميجا بكسل ماكرو بفتحة عدسة f/2.4 لتصوير الأشياء القريبة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4 مستشعر العمق لعزل الصور

خصائص الكاميرا: فلاش ليد – بانوراما – HDR

الكاميرا الأمامية واحدة: 16 ميجا بكسل بزاوية واسعة مع فتحة عدسة f/2.4.

البطارية القدرة: 5000 ملي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر وهي غير قابلة للإزالة.

ألوان الهاتف الأزرق أورورا، أسود ليلي.

سعر OPPO Reno6 Lite

تعد شركة اوبو من أفضل الشراكات العالمية في تصنيع الهواتف الذكية وقدمنا لكم جميع مواصفات الهاتف الجديد، وسوف نطلعكم على أسعار الهاتف في مختلف الدول العربية وفي سعر الدولار الأمريكي يأتي بسعر 433 دولار، وبالريال السعودي يعادل 1600 ريال، وبجنية المصري 6800 جنية، ومن المتوقع أن ينتشر الهاتف في معظم دول العالم في الأيام القادمة.