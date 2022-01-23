تعمل الشركات المصنعة للالكترونيات على تحديث اصدراتها بشكل دوري، وتعمل على انتاج كل ما هو مطور وحديث ويستقطب أكبر عدد من المستهلكين ويُرضي أغلب الأذواق، وكحال أغلب شركات الالكترونيات تحرص أوبو على اصدار كل ما يجذب المستهلك ويرضيه، وتتنوع اصدارات الشركة الرائدة أوبو والتى أصبح لها شأن كبير في عالم الالكترونيات والأجهزة الذكية المطّورة، اليوم بعض التسريبات عن جهاز أوبو المميز والذي أطلقت عليه اسم أوبو 76 4G، سنضعك عزيزي الزائر في صورة بعض التسريبات الجديدة عن الجهاز الجديد.

جهاز أوبو اي 76 4G

حصل هاتف اوبو الجديد وهو اوبو اى 76 4 جي، على شهادات جديدة قبل الاعلان الرسمي عن موعد اطلاقه، حيث ظهر الهاتف على مواقع شهادات NBTC و Indonesia Telecom التي كشفت عن وجوده، وتم التعرف أيضًا على بعض تفاصيل الكاميرا الخاصة به.

تسريبات جهاز أوبو A76 4G

تكشف الشهادات أنّ الجهاز، يحمل رقم الطراز CPH2375، ولم تكشف القوائم عن المواصفات الخاصة بالهاتف، ولكن تسريبًا آخر كشف عن تفاصيل الكاميرا الرئيسيّة للهاتف، حيث سيأتي الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، بعدسة مجمعة بدقة 12.6 ميجابكسل، وقد كشفت التسريبات أن الكاميرا تحتوي على ميزة التثبيت الإلكتروني للصورة (EIS)، أما فيما يتعلّق بالكاميرا الأماميّة، فسوف يحتوي الهاتف على كاميرا أماميّة بدقّة تبلغ 8 ميجابكسل.

سعر ومواصفات أوبو اي 76 الجديد OPPO A76 4G

موعد اصدار OPPO A76 4G

لم تكشف التسريبات عن التفاصيل المتعلقة بالهاتف، ولكن من المتوقع ظهور المزيد من التفاصيل حول الهاتف خلال الفترة القادمة سواءً المتعلقة بالسعر أو بموعد الإطلاق أو بالمواصفات أيضًا، من قبل الشركة أو من قبل المسربين، ولكن من المتوقع أن يتم اصدار الهاتف قريباً وتشير التوقعات أنه سيكون الاصدار مع بداية شهر فبراير.