سعر ومواصفات أرخص هاتف بتقنية 5G في 2022

تتميز الهواتف الذكية التى تعمل بتقنية الجيل الخامس 5G بارتفاع سعرها بشكل ملحوظ عن باقي الهواتف التى تعمل بتقنية 4G، ولكن يبدو أن شركة نوكيا ستغير هذا المفهوم تماما، حيث تعتزم الشركة إطلاق هاتف جديد وبسعر رخيص للغاية بتقنية 5G

وبحسب موقع Notebookcheck فإن نوكيا كشفت عن هاتف G400 5G في مؤتمر CES 2022 بمواصفات جبارة منها شاشة فائقة الجودة بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على مواصفات وسعر هاتف نوكيا G400 5G

مواصفات هاتف نوكيا G400 5G

ويأتي هاتف نوكيا G400 5G بشاشة من نوع OLED ، بقياس 6.9 بوصة، وبجودة عرض+ FHD، وحماية من نوع Gorilla Glass ، ومعدل IP68 لمقاومة الماء والغبار، مع مستشعر للبصمة، مع كاميرا رئيسية محسنة 50 ميجا بيكسل.

ويحتوى هاتف نوكيا G400 5G على بطارية كبيرة بقوة 500 مللي، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط ، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وكذلك كلا من GPS و NFC، كما يحتوى على مقبس سماعة الرأس ومنفذ شحن من نوع USB-C.

ويعمل هاتف نوكيا G400 5G بمعالج من نوع Snapdragon 480 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو الأول من نوعه لنوكيا، مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من السعة التخزينية.

سعر هاتف نوكيا G400 5G