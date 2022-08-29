سعر ومواصفات أحدث هواتف أوبو هاتف Oppo Reno7 Pro 5G

أطلقت شركة Oppo هاتف Oppo Reno7 Pro 5G الجديد والمميز، يأتي بشاشة مميزة بحجم 6.55 انش وبدقة 1080×2400، طورت شركة Oppo من جهازها Oppo Reno7 Pro 5G حيث أضافت معالج ثماني النواة Octa-core 3.0 GHz وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت و سعة تخزين تبلغ حوالي 256 جيجابايت، وفي هذا المقال سوف نقدم المزيد من التفاصيل عن الهاتف أوبو المميز.

مواصفات هاتف Oppo Reno7 Pro 5G

الهاتف يدعم كلا من: يدعم شريحتين اتصال.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G.

يدعم خاصية الـ HDR10+.

يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري.

يحتوي الهاتف على ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء.

إمكانية تحديد الموقع الجغرافي.

يحتوي الهاتف على مستشعر البصمة.

يدعم الهاتف خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه.

يدعم الـ NFC.

البلوتوث يأتي بإصدار v5.2 مع دعمه الي A2DP، LE، aptX HD.

يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS GLONASS ، GALILEO BDS. المعالج يحتوي على معالج من نوع Dimensity 900 5G. أبعاد الهاتف 160.6×73.2×7.8 ملم. مساحة التخزين 256 جيجابايت. ذاكرة التخزين العشوائية 12 جيجا بايت ( رام) الكاميرا خلفية ثلاثية 50+8+2 ميجابيكسل / أمامية 32 ميجابيكسل. وزن الهاتف 180جرام. الشاشة 6.55 بوصة وهي من نوع AMOLED. البطارية 4500 مللي امبير. نظام التشغيل اندرويد 11.

سعر هاتف Oppo Reno7 Pro 5G

يبلغ سعر هاتف Oppo Reno7 Pro 5G الآن حوالي ‎10,600 جنيه مصري وذلك للنسخة 265 جيجا بايت و 4 جيجا رام.

وفي السعودية جاء هاتف Oppo Reno7 Pro 5G بسعر 2575 ريال سعودي على موقع امازون.

صور هاتف Oppo Reno7 Pro 5G