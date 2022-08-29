سعر ومواصفات أحدث هواتف أوبو هاتف Oppo Reno7 Pro 5G
أطلقت شركة Oppo هاتف Oppo Reno7 Pro 5G الجديد والمميز، يأتي بشاشة مميزة بحجم 6.55 انش وبدقة 1080×2400، طورت شركة Oppo من جهازها Oppo Reno7 Pro 5G حيث أضافت معالج ثماني النواة Octa-core 3.0 GHz وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت و سعة تخزين تبلغ حوالي 256 جيجابايت، وفي هذا المقال سوف نقدم المزيد من التفاصيل عن الهاتف أوبو المميز.
مواصفات هاتف Oppo Reno7 Pro 5G
|الهاتف يدعم كلا من:
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|المعالج
|يحتوي على معالج من نوع Dimensity 900 5G.
|أبعاد الهاتف
|160.6×73.2×7.8 ملم.
|مساحة التخزين
|256 جيجابايت.
|ذاكرة التخزين العشوائية
|12 جيجا بايت ( رام)
|الكاميرا
|خلفية ثلاثية 50+8+2 ميجابيكسل / أمامية 32 ميجابيكسل.
|وزن الهاتف
|180جرام.
|الشاشة
|6.55 بوصة وهي من نوع AMOLED.
|البطارية
|4500 مللي امبير.
|نظام التشغيل
|اندرويد 11.
سعر هاتف Oppo Reno7 Pro 5G
يبلغ سعر هاتف Oppo Reno7 Pro 5G الآن حوالي 10,600 جنيه مصري وذلك للنسخة 265 جيجا بايت و 4 جيجا رام.
وفي السعودية جاء هاتف Oppo Reno7 Pro 5G بسعر 2575 ريال سعودي على موقع امازون.
صور هاتف Oppo Reno7 Pro 5G