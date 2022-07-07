سعر ومواصفات أحدث إصدار من ساعة شاومى باند 7 برو الذكية

في هذا المقال سوف نستعرض معكم أحدث إصدارات شركة شاومى الرائدة في مجال الهواتف والساعات الذكية، حيث إنه قبل أيام قليلة أطلقت شركة شاومى أحدث تصميماتها وهي شاومى باند 7 برو Xaiomi band 7 pro، وسنستعرض معكم الآن جميع مواصفات هذا الجهاز كما سنطلعكم على سعره، تابعوا معنا.

مواصفات أحدث إصدار من ساعة شاومى باند 7 برو الذكية:

• تحتوي على شاشة كبيرة الحجم من نوع AMOLED، يصل مقاسها إلى 1,64 إنش، بدقة تصل إلى 280 × 456 بكسل، كما تبلغ كثافة البكسلات الخاصة بالشاشة إلى 326 بكسل لكل إنش.

• توفر تلك الساعة الذكية ميزة Always on display، كما تدعم وظيفة السطوع التلقائي بسبب مستشعر الإضاءة المحيطة الموجود بالساعة.

• يحتوي هذا الجهاز الذكي القابل للارتداء على أكثر من 180 خلفية جديدة للساعة، كما تأتي مع زجاج 2,5D.

• يشمل هذا السوار الذكي على العديد من الميزات الصحية المتوفرة، مثل معدل ضربات القلب طول اليوم، متابعة الأكسجين في الدم، كما أن تلك الميزات تأتي مع نظام تنبيه تجعل السوار يهتز إذا انخفض نسبة الأكسجين في الدم للشخص الذي يرتدى الساعة.

• هذا السوار يدعم خاصية تتبع النوم، وتحليل النوم للمستخدم الخفيف والعميق وأيضا ما يسمى بنوم الريم.

• تدعم أيضاً العديد من ميزات اللياقة البدنية، حيث أنها تضم ما يصل إلى 117 وضع للتمرين، بالإضافة إلى 10 دورات للجرى حيث أنها تقدم مختلف المستويات من صعبة إلى سهلة.

• هذا الجهاز مزود ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 235 مللي أمبير، كما أنها من الممكن أن تدوم إلى 12 يوم من الاستخدام المنتظم.

سعر سوار شاومى باند 7 برو Xiaomi pand 7 pro ‘

• أوضحت الشركة المصنعة أن سوار شاومى باند 7 برو الذكي سوف يبلغ سعره حوالي 60 دولار أمريكى.