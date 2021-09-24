سعر ومواصفات آيفون 13 برو ماكس في مصر.. أسرار هاتف أبل التاريخي

كثرت الهواتف النقالة، وتعددت الشركات المنتجة، إلا أنه تظل شركة أبل الأمريكية لها بصمة خاصة ومتميزة، حيث تجمع هواتفها الذكية بين دقة الأداء وروعة التصميم الداخلي والخارجي حيث أنها من الأجهزة التي تبقي لفترة طويلة دون أن يصيبها أي تلفيات والجدير بالذكر قد تم الإعلان عبر المؤتمر الرسمي للشركة، عن إطلاق هاتف جديد وهو هاتف أيفون 13برو ماكس الجديد ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات واسعار هاتف ايفون 13 برو ماكس الجديد.

مواصفات هاتف ايفون 13 برو ماكس.

يتميز الهاتف بمعالج سداسي النواة.

تبلغ ذاكرته الداخلية 128 جيجا بالإضافة إلى 16 جيجا إضافية.

تبلغ ذاكرته الداخلية 128 جيجا بالإضافة إلى 16 جيجا إضافية. يمتلك كاميرا رباعية في الخلف بدقة 16 ميجابكسل، بينما الأمامية 12 ميجا بكسل.

يبلغ حجم الشاشة 7 بوصة، كورنج غوريلا المضادة للكسر.

يعمل الهاتف بنظام الآي أو إس.

تبلغ قوة البطارية 2158 مللي أمبير.

تبلغ قوة البطارية 2158 مللي أمبير. يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

يمكنه الاتصال بشبكات الواي فاي.

يمكنه الاتصال بشبكات الواي فاي. يوجد به بلوتوث وnfc ومكبر للصوت.

يدعم التشغيل ببصمة الإصبع والوجه.

يدعم نظام الشحن السريع.

يدعم التشغيل ببصمة الإصبع والوجه. يدعم نظام الشحن السريع. يدعم نظام الشحن اللاسلكي.

يوجد به الجي بي اس ويدعم الخرائط.

يدعم الهاتف الأنظمة المختلفة للملاحة مثل جولناس و جاليليو و كوزس و بيدو.

يدعم الهاتف الأنظمة المختلفة للملاحة مثل جولناس و جاليليو و كوزس و بيدو. يوجد به خاصية الهوت سبوت نقطة اتصال للإنترنت مع الهواتف الأخرى.

الهاتف ضد الماء، له القدرة على الغطس لعمق ستة امتار لفترة لا تزيد عن ثلاثين دقيقة.

السماعات الخارجية استيريو نقي.

يدعم شريحتي اتصال من النوع نانو.

يوجد به فتحة يو اس بي ويدعم الاتصال بالكمبيوتر.

يوجد الهاتف باللون الأزرق والذهبي والرصاصي والفضي.

اسعار هاتف ايفون 13 برو ماكس.