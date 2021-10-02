سعر هاتف Samsung Galaxy M52 5G ومواصفات ومزايا سامسونج ام 52 فايف جي

كشفت شركة سامسونج الكورية عن سعر هاتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy M52 الذي يحمل بعض المواصفات القوية تتمثل في قوة البطارية وتقنية الشحن السريع التي يعمل بها الجوال، كما تجد ضمن مزايا هذا الهاتف دعمه إلي شبكات 5G، وارتفاع جودة الكاميرا الأمامية فضلاً عن وجود معالج بدقة 6 نانومتر، لذا من المتوقع أن يلقي هذا الإصدار الجديد من هواتف سامسونج m52 استحسان وقبول الملايين له، نظراً لما يضمه من من إمكانيات جيده جدا.

مواصفات Samsung Galaxy M52

يضم الهاتف شاشة من نوعية super Amoled plus مع دقة FHD ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، كما أن حجم الشاشة 6.7 بوصة، تعمل الشاشة بدقة 2400*1080 بكسل (FH+).

يضم الهاتف معالج Snapdragon 778g 5g التابع لشركة كوالكوم، فيما تجد أن الجوال يحمل ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت.

ضمت الكاميرا الخلفية للهاتف 3 كاميرات، الأولي تأتي بدقة 64 ميجا بكسل وفتحة عدسة f1.8، والثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة f2.2، والثالثة تأتي بدقة 5 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4 f، يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل.

يحتوي الجوال على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، يدعم الهاتف آلية الشحن السريع بقوة تفوق 25 وات، ونظام تشغيل الهاتف أندرويد 11 بواجهة one ui 3.1.

الجوال يدعم منفذ سماعات 3.5 مللي والسماعات الخارجية ومستشعر البصمة فضلاً عن البصمة الموجودة أسفل زر الباور.

الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت. الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل. الكاميرا الخلفية 64+8+5 ميجا بكسل. المعالج سناب دراجون 778 5g. نظام التشغيل أندرويد 11. الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت. الشاشة 6.7 بوصة. البطارية 128 جيجا بايت. وزن الهاتف أبعاد الهاتف 173 جرام 7.4*76.4*164.2 ملم. الإتصال دعم جميع شبكات الاتصال 5g, 4g, 3g, 2g.

سعر هاتف سامسونج جالاكسي ام 52 Samsung Galaxy M52

يتوفر من هاتف سامسونج ام 52 عدة نسخ بألوان مختلفة، بداية من اللون الأزرق والأبيض والأسود، ويتراوح سعر الهاتف في الأسواق العربية والعالمية كالتالي:

سعر الهاتف العالمي 450 دولار أمريكي.

السعر في الجزائر 61400 دينار.

سعر الهاتف بالمصري 7100 جنية.

السعر في المغرب 4000 درهم.

سعر الجوال في السعودية 1670 ريال سعودي.

ونذكركم بأن شركة سامسونج أطلقت خلال الأشهر القليلة الماضية عدد كبير من الهواتف الذكية والأجهزة التي توفر من خلالها احتياجات الجميع من بينها التالي:

فتح علبة هاتف جلاكسي m52

إلي هنا وصلنا معكم إلي نهاية شرح موضوعنا عن سعر هاتف Samsung Galaxy M52 والمواصفات والمميزات القوية فى سامسونج ام 52.