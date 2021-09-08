سعر هاتف Redmi 10 Prime الخيالي وبمواصفات قياسية: كاميرا 50 ميجا بكسل وبطارية 6000 ملي امبير

انطلقت شركة شاومي في عالم التكنولوجيا منذ سنوات عديدة، ومنذ أن قامت بأول اصدارتها لهواتف المحمول وهي متألقة بشكل كبير، استطاعت أن تحقق نجاح كبير لهذا بدأ الجميع ينتظر أجدد إصدارتها لهواتف المحمول من جميع أنحاء العالم، والآن هي تقدم أفضل اصدارتها يضم كافة الامتيازات والتقنيات بسعر خيالي إليكم هاتف Redmi 10 Prime الجديد، نتنبأ أن تنافس شركة شاومي بهذا الإصدار الجديد أقوى الشركات العالمية.

مواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi 10 Prime

قبل أن نتحدث عن سعر هاتف Redmi 10 Prime الذي لا يصدق، سوف نستعرض لكم المواصفات القياسية التي تتواجد في هذا الهاتف الذي يعد هاتف الطبقة المتوسطة، وإليكم أهم مواصفاتها وهي:

أهم ما يتميز به هاتف Redmi 10 Prime هو تصميمه الرائع، وخفة وزنه يبلغ 195 جرام فقط.

أما الشاشة فهي من أفضل الأنواع كما أنها محمية بزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 3 عالية الدقة، تصل دقتها إلى 2400 × 1080 بكسل و 6.5 بوصة بدقة.

كما أن الشاشة معدلة بنظام 90 هرتز.

ويضم ايضًا كافة المستشعرات البصمة، التسارع، التقارب، البوصلة، أشعة تحت الحمراء.

نظام التشغيل الاندرويد.

وبه أيضاً كاميرا أمامية مميزة عالية الدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0.

وبه 4 كاميرات خلفية الأولى 50 ميجا بكسل PDF، فتحة العدسة f/1.8، الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل، بزاوية 120 درجة، فتحة العدسة f/2.2، الكاميرا الثالثة 2 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.4، اما الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل، وبها مستشعر تحديد العمق.

كما أنه مزود بطارية قوية التحمل 6000 ملي أمبير، و نظام الشحن السريع للبطارية 18W.

وبه شريحتين تضم كافة الأجيال.

كما أن هاتف WIFI، Direct, hotspot، راديو اف ام، بلوتوث، GPS.

متوفر من 6.5 بوصة بدقة ألوان عديدة ومتميزة الأسود، الأزرق، الأبيض.

سعر هاتف شاومي Redmi 10 Prime الجديد

كما أن أهم ما يميز هاتف Redmi 10 Prime الجديد هو سعره الخيالي التي لا مثيل له حتى الآن، حيث يصل سعرة في الأسواق العالمية 165 دولار أمريكي أي 140 يورو، وفي دولة الإمارات 610 درهم إماراتي، وفي المملكة العربية السعودية 625 ريال سعودي، وفي جمهورية مصر العربية 2.600 جنيه مصري فقط.