سعر هاتف OPPO A96 مواصفات عملاق اوبو الجديد 2022 بالخدمة الجديدة

سعر هاتف OPPO A96 التي أعلنت عنه الشركة الرائدة آوبو المتخصصة في مجال صناعة الهواتف المحمولة الذكية يوم 12 يناير في عام 2022، حيث يأتي العضو الجديد في العائلة الناجحة OPPO A96، وذلك استمرار لنجاح الهواتف الخاصة بهذه العائلة خاصة النسخة السابقة منها وهى هاتف OPPO A95 ويأتي ذلك بسبب الإمكانيات التي توفرها الشركة والقدرات المتميزة في هذه العائلة مع الحفاظ على نفس المبدأ وهو تحديد الفئة السعرية الاقتصادية وسوف يتوفر من نفس يوم الإعلان، حيث يأتي الهاتف بشاشة متميزة جدا من النوع اموليد مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجا بايت بالإضافة إلي الكاميرا الخلفية والتي تأتى بإمكانية تصوير بجودة 4K.

مواصفات جوال OPPO A96

التصميم:



يأتي الهاتف بالشكل الجديد والعصري جدا ويظهر ذلك من خلال الواجهة الأمامية بشاشة كبيرة مع حواف صغيرة جدا والتي تصل نسبتها مقارنة بحجم الواجهة الأمامية 85.3% وأيضا شكل الكاميرا الإمامية ويأتي بثقب صغير جدا في ناحية اليسار من الأعلى، كما يأتي بشكل مختلف ومتميز من خلال تصميم الكاميرا الخلفية وتأتى داخل مستطيل بارز قليل ومن نوفس لون الهاتف مع ظهور واضح لعدستي الكاميرا بحجم كبير نسبيا، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان أنيقة وهى اسو والأزرق و الفوشية، ونذكركم برابط مواصفات هاتف vivo Y33T.

أبعاد الهاتف:

159.9×73.2×7.5 مم، مع وزن 171 جرام.

شبكات الاتصالات:

يأتي الهاتف داعم لجميع لشبكات المحمول بدءا من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس 5G، ويعمل بعدد 2 شريحة اتصالات من مقاس نانو في وضع الاستعداد.

الشاشة:

يأتي الهاتف بشاشة مقاس كبير6.43 بوصة ومن النوع أوليد .ودقة العرض FHD أبعاد 1080 ×2400 بكسل بكثافة كبيرة 409 بكسل/بوصة، درجة سطوع الشاشة بدعم HDR تصل إلي 600 شمعة.

المعالج:

يأتي مع المعالج القوى في نظام الاندرويد من شركة كوالكوم الأمريكية طراز QUALCOMM SM 6375 SNAPDRAGON 695 5G ثماني النواة (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) وبمعمارية تكنولوجية 6 نانو متر، مع معالج رسوميات ADRENO 619.

نظام التشغيل:

يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد إصدار 11، مع واجه مستخدم COLOR OS 12K، مثل هاتف Realme GT2 Pro.

الذاكرة الداخلية والعشوائية:

يتوفر الهاتف بعدد نسخة واحدة من السعة التخزينية من النوع UFS 2.2 وهى 256 GB/8 GB RAM,، ويدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي من النوع MICRO SDXC، ونذكركم برابط سعر ومواصفات Vivo iQOO 9 pro .

الشبكات:

يدعم الهاتف شبكات الواى فاى اصدار 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot.

ويدعم خاصية البلوتوث 5.2. A2DP, LE, aptX HD

لا يدعم خاصية الدفع عن بعد NFC.

ويدعم خاصية GPS في تحديد الموقع إصدار dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC.

الإضافات:

يأتي الهاتف بسماعات مزدوجة خارجية ، ويوجد مدخل 3.5 مم خاص بالسماعات الخارجية. يأتي الهاتف بمستشعرات التقارب والجيرسكوب والتسارع و البوصلة. يوجد بصمة لفتح قفل الشاشة مخفية تحت الشاشة. يدعم خاصية USB ON-THE GO لتركيب فلاشه في مدخل الشحن ونقل البيانات، ونذكر برابط مواصفات هاتف OnePlus Nord 2.

البطارية:

يأتي الهاتف ببطارية من النوع ليثيوم بوليمر بسعة 4500 ملي أمبير ساعة ومن النوع غير قابل للإزالة.

الشحن:

الهاتف داعم للشحن السريع بقوة 33 وات (يصل إلي 100% فى 63 دقيقة حسب المعلن) ،مع مدخل شحن من النوع USB TYPE C 2.0، ونذكر برابط مواصفات هاتف شاومي 12 برو.

الكاميرا المواصفات الكاميرا الأمامية كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

ويأتي الهاتف بإمكانية تصوير فيديو بدقة تصل إلي [email protected] الكاميرا الخلفية الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية. الأولي الأولي الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7. الثانية الثانية خاصة بالعمق وتأتى باسم DEPTH وبدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4. الإضافات 1 يدعم ميزة التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور (PDAF) و ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ودعم HDR و التصوير البانوراما. الدعم يأتي الهاتف بإمكانية تصوير فيديو بدقة تصل إلي [email protected], [email protected]/60/120fps, gyro-EI.

مميزات موبايل آوبو أيه 96



يأتي هاتف oppo بشاشة مقاس كبير 6.43 بوصة ومن النوع اوليد ودقة العرض FHD.

بشاشة مقاس كبير 6.43 بوصة ومن النوع اوليد ودقة العرض FHD. يأتي مع المعالج القوى في نظام الاندرويد من شركة كوالكوم الامريكية طراز QUALCOMM SM 6375 SNAPDRAGON 695 5G

يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مثل هاتف REALME 9 PRO .

. يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي من النوع MICRO SDXC.

يأتي مع بصمة مخفية تحت الشاشة.

يأتي بتصميم كاميرا أمامية على شكل ثقب صغير وليس تصميم نقطة الماء.

يوجد به مدخل 3.5 مم خاص بالسماعات الخارجية.

كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل.

ذاكرة داخلية تصل إلي 256 جيجا بايت.

أمكانية تصوير فيديو بجودة تصل إلي 4K.

ذاكرة الوصول العشوائي الرام 8 جيجابايت، ونذكر برابط بسعر هاتف REALME 9 PRO.

عيوب جوال آوبو A96

يدعم الشحن السريع بقوة 33 وات وليست اكثر من 100 وات كما في المنافسين.



يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد إصدار 11وليس 12.

لا يوجد به كاميرا WIDE خاصة بتصوير الزوايا واسعة.

يأتي الهاتف ببطارية من النوع ليثيوم بوليمر بسعة 4500 ملي أمبير ساعة وليس اعلي من 5000 كما في المنافسين.

يأتي الجوال بدرجة سطوع 600 شمعة فقط وليس اعلي من ذلك كما في المنافسين.

لا يدعم الشحن اللاسلكي .

عدم دعم خاصية الدفع عن بعد NFC.

لا يوجد به درايو، ونذكركم بمواصفات هاتف Realme GT2 Pro.

سعر هاتف OPPO A96

يتوفر الهاتف في الأسواق العالمية حسب الشركة المصنعة بسعر 280 يورو.

احتمال أن يتوفر الهاتف في مصر 5500 بسعر جنيه مصري.

من المحتمل أن يتوفر الجوال في السعودية 1350 ريال سعودي.

متوقع أن يتوفر الجوال في الأمارات 1300 درهم أماراتي، ونكشف لكم من خلال هذا الرابط سعر Vivo iQOO 9 pro.

وفى النهاية قد أوضحنا في المقال المواصفات الخاصة بهاتف آوبو أيه 96 فايف جي وسعر هاتف OPPO A96 المتوقع في الأسواق.