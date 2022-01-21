سعر هاتف OnePlus Nord 2 مواصفات جديدة للفئة السعرية المتوسطة 2022
أطلقت شركة وان بلس العالمية التي مقرها الهند هاتفها الجديد one plus Nord2 5G في عالم الهواتف بالأسواق العالمية والمحلية ذو شاشة كبيرة ٦.٤٣ بوصة مع كاميرا خلفية ثلاثية يدعم الشبكات حتي الجيل الخامس يتوفر بالألوان الأخضر، الأزرق، والرمادي، نكشف لكم من خلال هذا المقال سعر ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2.
مواصفات جوال وان بلس نورد 2
|الذاكرة الداخلية
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|أبعاد الهاتف
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|شرائح الاتصال
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|البطارية
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|نظام التشغيل والتصنيع
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|الخصائص والاتصال
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|المعالج
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|الذاكرة العشوائية
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|الشاشة
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|الشبكات
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|الألوان
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مواصفات كاميرا موبايل وان بلاص نورد 2
- الكاميرا الخلفية ثلاثية.
- الأولي الالتقاط الأولي 50 ميجا بكسل (رئيسية) مزودة بعدسة F/1.9
- الثانية بدقة 8 ميجا بكسل (زاوية واسعة) ذو عدسة F/2.3
- الثالثة بدقة ٢ ميجا بكسل (أحادية اللون) ذو عدسة F/2.4
- الفلاش يوجد فلاش مزدوج.
- تصوير الفيديو بدقة p2160 4K، بدقة p1080 FHD.
- الكاميرا الأمامية تأتي بدقة ٣٢ ميجا بكسل ذو عدسة f/2.5، تسجيل الفيديو بدقة 1080P FHD، ونذكركم بسعر ومواصفات vivo Y33T.
مميزات موبايل one plus Nord2 5G
يضم جوال وان بلاص نورد 2 مجموعة كبيرة من المزايا والتي تتشابه بعض الشي مع هاتفها OnePlus Nord N20، لذا نجد في التالي اهم المزايا.
- يدعم خاصية الشحن السريع البطارية.
- الذاكرة العشوائية نسخة ٨ جيجا بايت واخرى ١٢ جيجا بايت.
- يدعم كاميرا ثلاثية الرئيسية بها بدقة ٥٠ ميجا بكسل.
- الشاشة به ممتازة وكبيرة وقابلة لمعدل التحديث ٩٠ هرتز.
- الهاتف يدعم مستشعرات التسارع ، البوصلة، التقارب، جير وسكوب، ونذكركم برابط مواصفات هاتف شاومي 12 برو.
عيوب هاتف وان بلس نورد ٢ فايف جي
- الكاميرا السلفي لا تدعم خاصية 4k لتسجيل الفيديو.
- الهاتف لا يدعم ذاكرة أضافية كارت ميمورى.
- الجوال لا يدعم مدخل سماعات الأذن.
- الكاميرا الأمامية السلفي لا تحتوي علي فلاش.
- الموبايل لا يدعم راديو fm.
علبة جوال one plus Nord 2
- رأس الشاحن.
- وصلة كابل USB.
- دبوس الشرائح.
- جراب الحماية.
- الهاتف one plus 2 5G.
سعر هاتف OnePlus Nord 2
- السعر في جمهورية مصر العربية 6700 جنيه.
- ثمن الجوال في المغرب 3800 درهم.
- قيمة الهاتف بدولة المملكة العربية السعودية ١٦٠٠ ريال.
- الشراء من دولة الجزائر ٥٧٧٠٠ دينار.
- سعر الجوال بالدولار الأمريكي ٤٣٠ دولار، ونذكركم بأحدث هواتف آوبو الجديد (هاتف OPPO A96).
وصلنا لختام شرح سعر هاتف OnePlus Nord 2.