سعر هاتف OnePlus Nord 2 مواصفات جديدة للفئة السعرية المتوسطة 2022

أطلقت شركة وان بلس العالمية التي مقرها الهند هاتفها الجديد one plus Nord2 5G في عالم الهواتف بالأسواق العالمية والمحلية ذو شاشة كبيرة ٦.٤٣ بوصة مع كاميرا خلفية ثلاثية يدعم الشبكات حتي الجيل الخامس يتوفر بالألوان الأخضر، الأزرق، والرمادي، نكشف لكم من خلال هذا المقال سعر ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2.

مواصفات جوال وان بلس نورد 2



الذاكرة الداخلية الذاكرة الداخلية للإصدار الأول ١٢٨ جيجا بايت.

٢٥٦للاصدار الثاني جيجا بايت للتخزين. أبعاد الهاتف السمك ٨.٣ مم ، الطول ١٥٨.٩ مم، العرض ٧٣.٢ مم.

الوزن القائم للجوال ١٨٩ جرام. شرائح الاتصال Nano SIM.

ثنائي الشريحة في وضع الاستعداد. البطارية سعة ٤٥٠٠ مللي أمبير.

غير قابلة للإزالة.

نوع ليثيوم بو.

الشحن يدعم الشحن السريع بقدرة ٦٥ واط.

يتم شحن البطارية خلال نصف ساعة حتي الامتلاء بالكامل بنسبة ١٠٠في المئة. نظام التشغيل والتصنيع يدعم اندرويد ١١.

هيكل الجوال الظهر مصنوع من الزجاج.

الجانب مصنوع من البلاستيك. الخصائص والاتصال يدعم GPS لتحديد الموقع.

تقنية NFC، البلوتوث إصدار 5.2.

يدعم الواي فاي للنت الهوائي.

الصوت يدعم السماعات الخارجية.

سماعات ستيريو. المعالج ثماني النواة MediaTek Dimensity 1200 5G.

معالج الرسومات Mali-G77 MC9. الذاكرة العشوائية ٨ جيجا بايت أو ١٢ جيجا بايت رامات. الشاشة يدعم نوع Fluid AMOLED.

مقاس ٦.٤٣ انش.

يتم التحديث للشاشة بنسبة 90 هرتز، ذو أبعاد ٢٠.٩. الشبكات يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني، الجيل الثالث الجيل الرابع، الجيل الخامس. الألوان الألوان الأخضر، الرمادي، الأزرق، البصمة مدمجة بالشاشة.

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مواصفات كاميرا موبايل وان بلاص نورد 2

الكاميرا الخلفية ثلاثية.

الأولي الالتقاط الأولي 50 ميجا بكسل (رئيسية) مزودة بعدسة F/1.9

الثانية بدقة 8 ميجا بكسل (زاوية واسعة) ذو عدسة F/2.3

الثالثة بدقة ٢ ميجا بكسل (أحادية اللون) ذو عدسة F/2.4

الفلاش يوجد فلاش مزدوج.

تصوير الفيديو بدقة p2160 4K، بدقة p1080 FHD.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة ٣٢ ميجا بكسل ذو عدسة f/2.5، تسجيل الفيديو بدقة 1080P FHD، ونذكركم بسعر ومواصفات vivo Y33T.

مميزات موبايل one plus Nord2 5G

يضم جوال وان بلاص نورد 2 مجموعة كبيرة من المزايا والتي تتشابه بعض الشي مع هاتفها OnePlus Nord N20، لذا نجد في التالي اهم المزايا.

يدعم خاصية الشحن السريع البطارية.

الذاكرة العشوائية نسخة ٨ جيجا بايت واخرى ١٢ جيجا بايت.

يدعم كاميرا ثلاثية الرئيسية بها بدقة ٥٠ ميجا بكسل.

الشاشة به ممتازة وكبيرة وقابلة لمعدل التحديث ٩٠ هرتز.

الهاتف يدعم مستشعرات التسارع ، البوصلة، التقارب، جير وسكوب، ونذكركم برابط مواصفات هاتف شاومي 12 برو.

عيوب هاتف وان بلس نورد ٢ فايف جي

الكاميرا السلفي لا تدعم خاصية 4k لتسجيل الفيديو.

الهاتف لا يدعم ذاكرة أضافية كارت ميمورى.

الجوال لا يدعم مدخل سماعات الأذن.

الكاميرا الأمامية السلفي لا تحتوي علي فلاش.

الموبايل لا يدعم راديو fm.

علبة جوال one plus Nord 2

رأس الشاحن.

وصلة كابل USB.

دبوس الشرائح.

جراب الحماية.

الهاتف one plus 2 5G.

سعر هاتف OnePlus Nord 2

السعر في جمهورية مصر العربية 6700 جنيه.

ثمن الجوال في المغرب 3800 درهم.

قيمة الهاتف بدولة المملكة العربية السعودية ١٦٠٠ ريال.

الشراء من دولة الجزائر ٥٧٧٠٠ دينار.

سعر الجوال بالدولار الأمريكي ٤٣٠ دولار، ونذكركم بأحدث هواتف آوبو الجديد (هاتف OPPO A96).

وصلنا لختام شرح سعر هاتف OnePlus Nord 2.