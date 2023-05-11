سعر هاتف نوكيا نوت 13 برو ومواصفاته الخيالية.. بكاميرات فائقة الدقة

كفت تقارير مؤخرًا عن سعر ومواصفات هاتف نوكيا نوت 13 برو Note 13 Pro، لافتة إلى أن الشركة حرصت على تقديم هاتف بأعلى جودة وذات تصميم مميز مع سعر مناسب لكثير من عملائها، وهذا ما سنوضحه لكم من خلال مقالنا اليوم.

أبرز مواصفات الهاتف

قامت شركة HMD global بالإعلان عن الإصدار الحديث من هواتف نوكيا وهو Nokia Note 13 Pro والذي سيتم إطلاقه في الأسواق العام المقبل، ومن أهم مواصفاته الآتي:

الشاشة: يمتلك هاتف نوكيا نوت 13 برو شاشة مقاس 6.8 بوصة تعمل بدقة 1080×2400 بكسل.

معدل التحديث للشاشة حوالي 144 هرتز.

الشاشة مصنعة من مادة زجاجية Coring Gorilla glass.

يتوفر الهاتف بذاكرة رئيسية سعتها 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية سعتها ٨8، 12 جيجا بايت.

الكاميرات والشحن

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية تعمل بدقة 108 ميجا بكسل، في حين أشارت بعض التقرير إلى أنها ستأتي بدقة 250 ميحا بكسل، ومستشعر آخر دقته 8 ميجا بكسل، ومستشعر التثبيت البصري دقته 5 ميجا بكسل, بالإضافة إلى مستشعر لالتقاط البورتريه دقته 2 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية للهاتف لالتقاط الصور السلفي تعمل بدقة 32 ميجا بكسل.

بطارية الهاتف سعتها 8100 ميللي أمبير.

يدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 66 واط، بالإضافة إلى دعم الهاتف للشحن اللاسلكي.

يتوفر على الهاتف جميع خدمات الاتصال بشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى عدد من التطبيقات التي يحتاجها المُستخدِم.

سعر هاتف Nokia Note 13 Pro والذي سيتم إطلاقه في أوائل العام القادم هو 395 دولار.